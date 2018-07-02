Дмитрий Песков - "КП": Владимир Путин болел за наших, как и все россияне. От всей души. А поедет ли он в Сочи на матч четвертьфинала - пока неизвестно
- Как и все россияне, Владимир Путин 1 июля внимательно следил за игрой нашей сборной с командой Испании. В этот день президент дважды, в обед и потом - ближе к началу игры - говорил по телефону со Станиславом Черчесовым. Пожелал тренерскому штабу и нашим футболистам успехов.
- Во время Чемпионата мира по футболу 2002-го (он проходил в Японии и Южной Корее) Владимир Путин находился в Питере, и мы, журналисты, освещавшие тогда визит президента, знали как он болеет, с кем ... Помнится, к нему в резиденцию большой новый телевизор привезли. А как сейчас?
- Президент болеет в таких случаях эмоционально, и сейчас было также. Он болел - как и все россияне. Болел от всей души.
- Все россияне кричали от радости.
- Насчет деталей - я ничего не могу сказать.
- А как болел пресс-секретарь президента?
- Я был на стадионе. Волновался вместе со всеми.
- Поедет ли Владимир Владимирович в Сочи в субботу, 7 июля, на игру нашей сборной с командой Хорватии? - также спросил я у Пескова.
- Точно не известно. У президента очень много работы, график довольно напряженный. Пока в планах Владимира Путина было два посещения Чемпионата мира по футболу - в день открытии и в день закрытии.
Отвечая на этом же брифинге на вопросы других журналистов - как Дмитрий Песков относится к оценкам СМИ, которые сравнивают празднование победы нашей сборной над командой Испании с триумфом 9 мая 1945-го, пресс-секретарь заметил:
- Восторженные эпические оценки триумфа - они понятны. Если посмотреть на хронику 9 мая 1945 года - да, все, что было вечером 1 июля 2018-го на улицах Москвы, - а я сам был в это время тоже на улице, видел все это - других городов страны, это похоже на триумф 1945-го. Но в данном случае речь идет праздновании спортивного события, где побеждает сильнейший...
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