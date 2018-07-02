Запустили движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-02T14:25:41+03:00

Теперь станет проще добираться из районов Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк

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Устранить одно из «узких горлышек» на Северо-Западной хорде позволило строительство нового Крылатского моста. Его открыли 2 июля в присутствии мэра города Сергея Собянина.

- Строительство Северо-Западной хорды находится на завершающем этапе. Сегодня мы открываем Крылатский мост – один из последних объектов этой новой городской магистрали, – отметил Сергей Собянин.

Мост строили, чтобы улучшить транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы – Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. Теперь через Москву-реку он как раз соединяет улицы Крылатская и Нижние Мневники, разворотный съезд с улицей Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

На его строительство ушло два года. Длина моста 282 метра. Параллельно провели реконструкцию улицы Нижние Мневники и Крылатская.

Новый мост, по сути, стал дублером старого Крылатского моста, построенного еще в 80-х годах. По каждому мосту движение транспорта будет организовано по 3 полосам в одном направлении.

Строительство Северо-Западной хорды продолжится новым участком от Проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе — там планируется ввод в эксплуатацию балочного моста через шлюз № 9 Канала Москвы. Также проведут реконструкцию Карамышевской набережной, улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения.