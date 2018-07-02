Ирония судьбы, или С Божьим даром!

СЕГОДНЯ 15:02 2018-07-02T15:04:35+03:00

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Будучи обладателем достаточно тривиальной для кинозвезды внешностью, Мягков всегда умудрялся ювелирно ею управлять, адаптируя, впрочем, не только свое лицо, но и всего себя для каждой новой роли. Многие зрители по инерции, видимо, за счет огромного успеха «Служебного романа» и «Иронии судьбы», относит Андрея Васильевича к комедийным актерам, однако есть в его послужном списке и множество мощных драматических ролей - вспомним такие фильмы, как «Дни Турбиных», «Послесловие», «Гонки по вертикали», «Летаргия». Кажется, что Мягков уверенно чувствует себя абсолютно везде, и даже в немом кино он бы точно не растерялся - собственно, отчасти он и доказал это в «Гараже», блестяще сыграв бессловесного Хвостова.

8 июля, когда Народный артист России отметит 80-летие, мы увидим новый документальный фильм «Тишину шагами меря» (Первый канал, 12.15), посвященный юбиляру. Также Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская станут героями очередной передачи из цикла «Острова» («Культура», 16.30). И, разумеется, мы увидим любимые картины с участием артиста - «Жестокий романс» (Первый канал, 13.20) и «Похождения зубного врача» («Культура», 17.10), в котором тогда еще совсем молодой актер сыграл свою первую роль в кино.