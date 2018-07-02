Экспедиция Минздрава приходит в Забайкалье
Акция стартовала на Камчатке, которая передала эстафету Сахалину, Приморью, Хабаровскому краю и Амурской области. Она завершится в ноябре в Калининграде.
Задача акции – привлечь внимание россиян к проблеме и мотивировать их на тестирование, донести информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких.
В Забайкальском крае акция пройдет с 7 по 11 июля. Мобильные пункты тестирования сделают остановки в Чите, Борзе, Краснокаменске и Петровске-Забайкальском. Там специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД Краевой клинической инфекционной больницы проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих.
Белые узнаваемые микроавтобусы Минздрава РФ появятся в оживленных местах: парках, у торговых и развлекательных центров.
Когда и где можно пройти тестирование?
Чита
7 июля: ул. Шилова, д. 100 (территория парковки у центрального входа в ТРЦ «МАКСИ»). С 10:00 до 18:00.
8 июля: ул. Журавлева, д. 79 (ТЦ «Новосити»). С 10:00 до 18:00.
Борзя
7 июля: ул. Ленина, д. 93 (площадь им. Ленина). С 10:00 до 16:00.
Краснокаменск
8 июля: 4-й микрорайон (территория у Дома быта «Новинка»). С 10:00 до 16:00.
Петровск-Забайкальский
11 июля: ул. Ленина, д. 1 (площадь им. Ленина). С 10:00 до 16:00.
Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.