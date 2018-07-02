Коррупцию будут изводить по плану

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-02T15:44:39+03:00

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По подсчетам Генеральной прокуратуры РФ, за последние два года из-за коррупции мы потеряли чуть ли не половину бюджета всего российского здравоохранения - 148 миллиардов рублей. Судя по успешным посадкам коррупционеров и изъятым у них суммам, борьба с коррупцией идет полным ходом, но до победы пока далеко. Поэтому эту борьбу решили структурировать, прописать ответственных, ввести новые ограничения и нормы для чиновников.

«Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» определяет, как будут бороться со взятками и откатами с попилами. Вот самое важное:

1. Изменится анкета, которую заполняют госслужащие при приеме на работу. В ней буду указываться сведения: «о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов в целях выявления возможного конфликта интересов».

2. Верховному суду РФ рекомендуется «подготовить предложения по совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов при исполнении судьями своих полномочий ... в том числе при рассмотрении дел с участием граждан и юридических лиц, с которыми судья, его близкие родственники или свойственники связаны финансовыми и иными обязательствами».

3. Беда госзакупок и госконтрактов - «свои фирмы». Будет установлен «запрет на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов субподрядчиков из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика,его заместителю,членам комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также супругам, близким родственникам и свойственникам».

4. Еще одна сфера махинаций в госзакупках - цены на товары и услуги. Теперь заказчики должны обосновать «начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении закупок». При цене контракта на закупку товаров, услуг и проведении работ от 5 миллионов до 50 миллионов рублей обязательны общественные обсуждения.

5. Записать неправедно нажитое имущество на супругу или несовершеннолетнего ребенка больше не получится. С 1 января 2019 года действующие госслужащие и те, кто устраивается на работу в госструктуры, должны использовать «Справку БК» и указывать в ней доходы и имущество членов семьи*.

6. До 1 декабря 2018 года должен быть рассмотрен вопрос о «порядке привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Госдумы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов...».

КОМПЕТЕНТНО

Кирилл КАБАНОВ, председатель Национального антикоррупционного комитета:

Персональная ответственность - вот самое важное в этом документе

- Этот план в отличие от прошлых принимается на три года. Прошлые планы были прорывные - они изменяли антикоррупционное законодательство и систему контроля за исполнением антикоррупционных норм. За шесть лет все это отработали. Появились новые системы контроля - экспертные и гражданские. Сейчас работа более спокойная и системная. Стратегическая. Все органы власти уже сориентированы на борьбу с коррупцией. В этом плане основное - бюджетная дисциплина. Есть важные разделы - в первую очередь о госзакупках. В нем также рассматривается реализация антикоррупционного законодательства в отношении членов Совета Федераций, депутатов Госдумы, ряда государственных должностей. Персональная ответственность - вот, пожалуй, самое важное в этом документе.

*Специальная компьютерная программа, с помощью которой граждане, поступающие на госслужбу, отчитываются о своих доходах.