Лето - время моделей!

СЕГОДНЯ 15:42 2018-07-02T15:42:19+03:00

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Английская королева любит футбол и, разумеется, будет следить за мощной битвой Колумбия - Англия, которая пройдет в Москве 3 июля. Но тем, кто к футболу и британцам безразличен, тоже будет что посмотреть. Королевы там тоже замешаны.

Сериал «Красная королева» (Первый, вторник - четверг, 21.35) посвящен сложной судьбе первой знаменитой манекенщицы СССР Регины Збарской. Провинциалке, покорившей весь мир. Ее звали русской Софи Лорен и «опасным оружием Кремля». Кристиан Диор, Федерико Феллини и Пьер Карден преклонялись перед ее красотой на пике карьеры девушки в 50 - 60-е годы. Но в жизни Збарской было все далеко не так сказочно, как на подиуме: закончила девушка в психбольнице. В сериале имя героини - Зоя Колесникова, а сыграла манекенщицу Ксения Лукьянчикова, похудевшая ради роли на 15 килограммов.

Не менее трагичный путь другой красавицы, Екатерины Пановой (Каролина Андоленко), отражен в сериале «Королева красоты» («Россия 1», понедельник - четверг, 21.00). Катя тоже модель, тоже работает в доме мод. На дворе опять же 60-е. Но это не Регина Збарская, как уверяют создатели проекта. И сюжет похож: девушку пытаются опорочить, подослав на свидание немецкого антифашиста, но Панова разбивает ему о голову бутылку. Почти как Штирлиц.

Все, кто не ностальгирует по эпохе оттепели, могут понаблюдать за идентификацией, превосходством и другими метаморфозами Джеймса Борна (Мэтт Деймон), бывшего агента ЦРУ (Первый, вторник - суббота, 23.35). Или послушать исповедь Дмитрия Певцова - в программе «Тоже люди» с Леонидом Закошанским (НТВ, суббота, 23.40) - о смертельно опасных ролях, безрассудстве и разочаровании в кино.

Желающим посмеяться и расслабиться рекомендуем не пропустить летний кубок КВН в Астане (Первый, воскресенье, 22.00) и новый выпуск музыкального шоу «Три аккорда» (Первый, пятница, 21.30).