Всероссийский День поля соберет цвет сельского хозяйства в Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:40 2018-07-02T15:47:33+03:00

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Аграрии Липецкой области готовятся ко Всероссийскому дню поля, который пройдет в Липецке 5-7 июля. В гости ожидают делегатов со всей России, включая министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года, задумывалось как всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин. В прошлом году оно проходило в Татарстане, в нынешнем – в Липецкой области.

Отличительная особенность нынешнего Дня поля состоит в том, что масштабная сельскохозяйственная выставка впервые пройдет на территории государственной сортоиспытательной станции. Липецкая сортоиспытательная станция является лучшей в РФ, поэтому гости мероприятия увидят основные достижения отечественной науки.

Генеральным партнером Дня поля 2018 выступила группа «ФосАгро» – крупнейший мировой производитель высокосортного фосфатного сырья. Генеральным информационным спонсором стал издательский дом «Комсомольская правда».

Уже заявились для участия более 300 компаний, в том числе такие крупнейшие производители и дилеры техники, как «Ростсельмаш», АО «Петербургский тракторный завод», ЗАО «Корпорация Малком», АО «Производственная Компания «Ярославич», ЗАО СП «Брянсксельмаш». А также такие известные производители удобрений, пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов как ПАО «ФосАгро», АО «Щелково Агрохим», АО Фирма «Август», АО «Объединенная Химическая Компания «Уралхим», ООО «Еврохим Трейдинг Рус». Готовы к показу около 1000 образцов техники. На липецкую землю съедутся участники из 67 регионов (это более 1500 делегатов). Все делегаты смогут осмотреть делянки с селекционными достижениями сельхозкультур и экспозиции сельхозтехники и оборудования, а также побывать на открытии работы животноводческой площадки. Растениеводов ждет расширенное заседание Совета СНГ по семеноводству «О перспективах международного сотрудничества Российской Федерации и стран СНГ в области развития селекции и семеноводства».

У аграриев будет возможность осмотреть экспозицию, побывать на демонстрационных показах работы сельхозтехники, посетить объекты агропромышленного комплекса Липецкой области. Не менее интересной обещает стать Всероссийская конференция «Развитие органического сельского хозяйства в Российской Федерации». Не обойдут вниманием и актуальные проблемы растениеводства, которые специалисты обсудят на совещании «Совершенствование деятельности подведомственных Минсельхозу России учреждений в сфере растениеводства. Повышение качества предоставляемых государственных услуг», организованном Минсельхозом России.

Не останутся без внимания проблемы и перспективы производства сахарной свеклы, которые также обсудят на круглом столе.

– Я рассчитываю, что лучшие специалисты аграрной сферы – и ученые, и практики – совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли, – пояснил глава администрации Липецкой области Олег Королев.– Наша задача – видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им.