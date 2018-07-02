2018-07-02T16:14:39+03:00
Общество

Невероятно, но факт: наше пиво не хуже импортного

Эксперимент «Комсомолки» повторили в государственной лаборатории
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Мы недавно сравнивали три сорта пива — пытались понять, какое вкуснееМы недавно сравнивали три сорта пива — пытались понять, какое вкуснееФото: Михаил ФРОЛОВ
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Организация «Роскачество» на деньги Минпромторга решила повторить эксперимент «Комсомолки». Мы недавно сравнивали три сорта пива (каждого российской и буржуйской варки) — пытались понять, какое вкуснее. Слепая дегустация показала, что отечественные аналоги людям нравятся не меньше иностранного оригинала.

Кроме любви к пиву и желания установить истину у нас ничего не было. Все решения принимались на вкус. В «Роскачестве» пенное не пили, а изучали в лаборатории. Но результат оказался похожим на наш.

Нюанс — эксперты лаборатории оценивали не три разных сорта, как мы, а лишь один: Krusovice.

В нашем слепом тесте (когда люди не знают, в каком стаканчике пиво чьей варки) со счетом 5:2 победил российский аналог. Все признали, что вкус отечественного и чешского Krusovice почти не отличаются.

Вот какой результат получило «Роскачество»: «И у российского, и у зарубежного пива Krusovice отличные оценки за органолептику – свыше 5 баллов по шкале 5,5. Вкус, вид, цвет, аромат, пена соответствуют требованиям ГОСТ 31711-2012».

- В обоих образцах пива не содержатся искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты, - рассказали в организации.

Содержание солода, кислотность и пенистость у обоих образцов на уровне. Подробности можно посмотреть в самом исследовании

Тогда почему чешское Krusovice стоит в два раза дороже российского? 130 против 63 рублей за банку.

«В компании Heineken пояснили, что два светлых пива из разных стран, отличающихся лишь нюансами рецептуры, расходятся в цене исключительно из-за места производства. Локализация производства пива Krušovice в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта», - говорится в материалах «Роскачества».

Если вы не согласны с результатами эксперимента «КП» и заключением лаборатории, то всегда можете провести собственный опыт! Достаточно найти в магазинах пиво одной марки, но произведенное в разных странах. А потом дегустируйте. Только для чистоты проверки попросите кого-нибудь помочь с разливом — анонимность образцов перед дегустацией гарантирует беспристрастное голосование.

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«Хорошего отечественного пива мало - нас поят суррогатом. А импортное по вкусу не имеет ничего общего с продукцией того же бренда в Европе или Штатах», - подобные пространные рассуждения мы слышим постоянно (подробности)

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