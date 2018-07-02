Как я «перекрасился в бельгийца», чтобы привлечь наших красавиц

СЕГОДНЯ 16:33 2018-07-02T16:57:26+03:00

Корреспондент «КП» проверил на себе: нарисовать бельгийский флажок на щеке – 150 рублей. Подцепить девчонку на улице - бесценно

Изменить размер текста: A A

Эффект поразил…

Ну ведь, казалось, предупреждала девчонок депутат Плетнева: не ведитесь на заморских «донжуанов» во время мундиаля! Приедут из горячей Бразилии (Аргентины-Мексики-Панамы), растопят ваши глупые сердца, и растаят в своих пампасах как случайная льдинка в летнем пруду.

Но кто в такие жаркие дни станет слушать стенания парламентария? Все соцсети завалены селфи русских красоток в иностранных лапах. Общий девиз: забери меня скорей, увези за сто морей. Что тут: мимолетное поветрие или печальная тенденция, которая подчеркивает - российские Иваны с пивными животами приелись своим Марьям?

Проще всего это проверить так: самому выйти на тропу амурной войны…

…На моих часах без пяти минут полночь. Мы с моим другом-армянином Элом стоим ровно в центре московской улицы Никольская. Праздник здесь не прекращается ни днем, ни ночью.

Бразильцы и мексиканцы, бельгийцы и хорваты, обмотанные пестрыми флагами, отплясывают экзотические для нас танцы, забравшись на бордюры и скамейки. Русское пиво и интернациональное веселье льются рекой. Словно где-то рядом — то ли у Лубянки, то ли у Кремля - прорвало невидимую плотину счастья.

- На щеке рисуем бельгийский флаг, - наставлял меня напарник Эл. Он успел поднатореть в любовных делах на Никольской. Кем он только не был: и пылким аргентинцем, и страстным французом, успел попробовать себя и в роли знойного испанца. И русские девчонки верят!

- Почему бельгиец? Может, я больше на англичанина похож, –я для брутальности расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке.

- В Бельгии основной язык – французский. А твой «тульский английский» сразу все распознают. Так хоть с разговора можно слиться – у нас на французском почти никто не говорит, - Эл открывал мне тайны пикапа по-армянски.

Нарисовать бельгийский флажок на щеке – 150 рублей. Подцепить девчонку на улице - бесценно. За пару минут нам нанесли гуашью боевой раскрас на лицо: черный, желтый, красный.

Нарисовать бельгийский флажок на щеке – 150 рублейФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Держитесь, красотки!

- Спорим на бутылку конька, кто наберет больше телефонов девочек, - Эл завелся. Национальная гордость взыграла во мне. Ударили по рукам.

Но уже через минуту я оглядывался растеряно: куда идти? Что говорить незнакомкам? А Эл уже щебетал о чем-то на лавке с двумя блондинками. Бах – и первый номер у него забит в мобильник.

- Ты как так быстро? – обида взыграла во мне.

- Будь раскованнее. Представь, что ты бельгиец, который приехал в Россию в первый и последний раз. Представь, что этих девочек ты больше одной ночи не увидишь, - армянский гуру открывал мне горизонты.

Я остановил двух проходивших мимо девиц: в руках по банке пива, пупки торчат из-под короткие маек. На ломанном английском стал объясняться, что хочу сделать с ними фото. Дамы рассмеялись, хлебнули пива и… согласились!

- Сенкью, - самодовольно выдал я.

- Ага, бельгиец, сенкью! - захохотали девочки. – По тебе сразу видно, что ты из Рязани. Гуляй дальше!

Да, человека из Тулы вывезти можно, а вот Тулу из человека нельзя. К двум часам ночи на Никольской я ни одного номера не получил.

На Никольской праздник не прекращается ни днем, ни ночью.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- У меня – голяк, - на финише амурного марафона пожаловался я приятелю-армянину.

- У меня – 12 номеров, - у Эла глаза блестели так, будто он уже выпил проигранный мною коньяк.

Наверное, есть нечто общее в этих парнях из-за Кавказского хребта с приезжими с юга Европы и из Латинской Америки. Иначе почему им так везет в любви?

Рецепты от победителя просты: оденьтесь по-спортивному (шорты, майка, рубашка не подходят). Подходите к девушкам сами. Не бойтесь ошибиться. Общайтесь свободно.

Наш корреспондент «перекрасился в бельгийца»Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

АВТОРИТЕТНО

«Опасности для русских мужчин нет!»

Так считает писатель и феминистка Мария Арбатова

- Я замужем за иностранцем 13 лет. Прежде у меня были русские мужья. Для меня национальность и география мужа не принципиальна, - рассказала «КП» писатель Мария Арбатова. - Хотя Москва и мегаполис, хотят тут и без того достаточно иностранцев, но формат карнавала предусматривает знакомства с заморскими принцами. Это могут быть одноразовые связи, а могут зацепить на всю жизнь. Болельщики приезжают как правило состоятельные, уверенные в себе. Дома они могут быть скучными, занятыми, нервными, придирчивыми. Но тут в атмосфере праздника все раскованы.

Я не вижу никакой угрозы ни для российских девушек, ни для мужчин. И нет угрозы для демографической ситуации. Это же просто праздник! А на празднике может случиться все, что угодно.

МНЕНИЕ

Я - та самая девушка, которая «вешается на иностранцев

Дина КАРПИЦКАЯ

Многие, очень многие представители сильного пола сейчас просто в панике. Пишут посты, заметки, делают громкие заявление. Мысль у них у всех одна: «Русские девушки превратились в проституток и отдаются иностранцам направо и налево» (подробности)

Женский взгляд на секс с болельщиками

Ульяна СКОЙБЕДА

А мне нравятся иностранные болельщики. Когда они идут по центру Москвы, черноволосые, шумные, кудрявые и сахарные, как итальянцы (спокойно, я знаю, что Италия не приехала на чемпионат)), от них прет бешеный сексапил. И ты на это реагируешь, если ты не деревяшка. На волосатую грудь, на маскулинный запах, на иностранную ухоженность, на наглость (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему наши девушки без ума от иностранных болельщиков

Александр МОНОГАМОВ

Российские поклонницы футбола (а поклонницами они стали совсем недавно, буквально несколько дней назад) действуют по принципу «послушай, что скажет женщина-депутат, и сделай наоборот». Напомним, жен­щина-депутат Тамара Плетнева недавно предостерегла своих более молодых и менее занятых соотечественниц от излишне тесных контактов с иностранцами во время ЧМ-2018, потому что от таких контактов могут быть дети. А девушки эти как с цепи сорвались. Чуть видят иностранца - перестают себя контролировать. А потом делятся впечатлениями в соцсетях и на сайтах (подробности)