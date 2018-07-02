Егор Крид выступит в Краснодаре на KFC BATTLE FEST

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-02T19:06:30+03:00

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Большой праздник спорта, молодежной культуры и музыки KFC BATTLE FEST продолжает охватывать всю страну. 7 июля он дойдет до Краснодара. Здесь, на территории ТРЦ «Галерея Краснодар» соберется самая талантливая и активная молодежь с юга России.

Молодые люди покажут свои умения в нескольких номинациях, ведь KFC BATTLE FEST — это мощный микс спорта и молодежной культуры. Главные из них - футбол и стритбол. Участие в отборочном этапе приняли команды из Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска и Воронежа. А теперь сильнейшим спортсменам предстоит сразиться за путевку в Москву на Суперфинал проекта, где они поборются за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR.

Поддержать участников фестиваля в Краснодар приедут Наставники проекта – популярный исполнитель Егор Крид и чемпион NBA по стритболу Тимофей Мозгов.

— KFC BATTLE — удивительный проект. Приятно видеть, как он набирает обороты и становится все популярней среди молодежи. Я поддерживаю проект уже несколько лет, и каждый раз он открывает мне новые грани творчества и возможности конкурсантов. Это невероятно круто, что все молодые ребята и девушки стремятся реализовать себя и показать свои таланты — это значит, что появляется все больше людей, которым есть что сказать. Будьте упорны и верьте в свою идею — и все у вас обязательно получится! - рассказывает Егор Крид.

KFC BATTLE FEST пройдет 7 июля в Краснодаре

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

В распоряжении участников и гостей фестиваля в Краснодаре — футбольное поле, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны. В течение всего дня каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами на автограф-сессии, освоить новые виды спорта и творчества, а также просто весело провести время.

Стадион

Здесь пройдут региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу, а также соревнования по воркауту. Специальным гостем станет Наставник Чемпионата KFC по стритболу, чемпион NBA Тимофей Мозгов, который также примет участие в автограф-сессии и наградит победителей на Чемпионате по стритболу

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть интересные призы. Здесь можно будет пройти квесты, а также побывать на выставке лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото и посетить зону знакомств.

Кроме тго, на площадку фестиваля приедет Road Show «М.Видео», где любой желающий сможет протестировать смартфоны Samsung Galaxy S9, принять участие в турнирах по Injustice 2, Forza Motorsport 7, FIFA 18, послушать выступление участников Stand-Up Club и многое другое.

Блогеры

Фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры. На площадке в Краснодаре любой желающий сможет получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете.

Сцена

В яркой шоу-программе на сцене ожидаются выступления черлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое! В качестве специального гостя фестиваля выступит финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский, а хедлайнером фестиваля станет Наставник KFC BATTLE по направлению вокал, популярный исполнитель Егор Крид!

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