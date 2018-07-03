2018-07-02T19:14:22+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершилась в Приморье

Жителей региона бесплатно прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получили консультации
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Приморский край.

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...После тестирования в Уссурийске микроавтобусы акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» отправились в Находку - третий по величине город Приморья и самый южный на Дальнем Востоке. Находка — это огромный город-порт. Поэтому один из мобильных пунктов тестирования приехал прямо в док, где работники порта могли сдать тест на ВИЧ.

Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию. Некоторым сотрудникам консультация специалиста помогла избавиться от мифов, связанных с вирусом иммунодефицита.

- Оказывается, в стоматологии нет риска заразиться ВИЧ-инфекцией, - удивился начальник угольного терминала Находкинского морского порта Федор Тормасов. - Для меня это было небольшим откровением.

Активно избавлялись от мифов и молодые жители Владивостока. На набережной, под «Золотым мостом», куда поздно вечером приехал мобильный пункт тестирования, традиционно собираются молодые люди и девушки, чтобы приятно провести время и пообщаться. За два часа врачи протестировали более 80 человек.

Теперь колонна акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» отправляется в путь по материковой части страны. Впереди Хабаровский край и еще 27 регионов России. Финиширует акция в начале ноября в Калининградской области.

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