Тариф для иностранных болельщиков: Из «Шереметьево» до центра Москвы - за десять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-03T01:09:57+03:00

Машу и Аббаса, притворившихся парой из Египта, было не отличить от типичных футбольных фанатов. Фото: Мария БЕРК

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- Женщине слово не давали, поэтому говорить буду я, - шутя предупреждает Аббас. Я, будучи уже в образе верной спутницы египетского футбольного болельщика, покорно соглашаюсь. Ловить на живца нужно осторожно, чтобы никто не заподозрил обмана. Перед вами, - нет, не ряженые корреспонденты «КП», - а настоящая пара из Египта. Мы с опозданием прилетели в Россию на чемпионат мира по футболу. Москву не знаем, по-русски не говорим (ну и что, что у меня на лбу написано «русская», зато «муж» - настоящий араб) - идеальный вариант для недобросовестных дельцов, решивших нажиться на беспомощных и наивных иностранных болельщиках.

Мы приехали в аэропорт Шереметьево в будний день около полудня, свободно припарковались в зоне прилета терминала D и сразу переоделись в майки болельщиков.

- А почему мы из Египта? - спрашивает Аббас, когда мы проходим систему досмотра на входе.

- Потому что других футболок в магазине, где продают сувенирку чемпионата, - не было, - отвечаю я.

ОХОТА НА ДИНОЗАВРОВ

Все наслышаны про алчных московских таксистов-нелегалов. Волонтеры FIFA, работающие на стенде в Шереметьево, зовут их нежно «динозаврами» - вымирающий вид! Многие иностранцы далеко не дураки и не ведутся на их разводки. Знают, что есть аэроэкспресс, мобильные приложения такси, а еще специальные трансферы до гостиниц. И тем не менее по интернету гуляют истории, как московские бомбилы то за 10 тысяч рублей, а то и за 50, катают зарубежных фанатов по столице.

Поначалу мы не вызываем никакого интереса у «динозавров», однако, чем больше мы гуляем по терминалу с потерянным видом, тем больше таксистов спешат предложить нам свои услуги.

- Такси? - наконец-то нами заинтересовался худощавый мужчина средних лет. Аббас на английском спрашивает, сколько стоит поездка до Нового Арбата (у нас там якобы гостиница). Таксист озирается по сторонам в поисках полицейских и, удостоверившись, что никого нет, достает из кармана небольшую карту Москвы. Город поделен на цветные сектора - красный, желтый, зеленый, синий. Каждый сектор проходит по своему тарифу. Центр и часть северо-запада разукрашены желтым. Они самые дорогие.

- 6500 рублей до Арбата. 50 км дороги! - тычет пальцем в цену таксист. Врать у него получается отлично - от Шереметьево до Красной площади или Арбата не более 29 км.

Мы, как китайские болванчики, согласно киваем:

- А в евро?

Бомбила не отказывается отвезти нас в центр и за валюту. Быстро делит сумму на 70 (приблизительный курс евро к рублю у всех таксистов в Шереметьево, официальный - 73 руб. за евро). Видя, что мы колеблемся, «динозавр» пытается втереться в доверие и начинает давать нам совет не менять валюту в аэропорту. Тут и правда крайне невыгодный курс (например, евро покупают за 55-60 рублей, а продают за 75-87 рублей).

- Тут очень дорого. Лучше менять деньги в городе, - говорит таксит на ломанном английском.

Но мы, для чистоты эксперимента, все равно идем к обменнику. Там к нам подходит маленький крепыш и заговорщески предлагает:

- Такси, мейби?

Мы вновь изучаем цветную карту Москвы, но здесь цена уже значительно подросла: чтобы доехать до центра нам придется выложить аж 7800 рублей. За такую сумму нам обещают машину категории «комфорт». Если хотите «люкс», то уже 9500 рублей.

На вопрос, почему так дорого, крепыш разводит руками:

- Машина, парковка, бензин, моя семья, мой босс, босс моего босса, - в этот момент водитель тычет пальцем вверх, точно намекая, что где-то неподалеку сидит его «крыша», которой он исправно отстегивает за право работать в аэропорту.

Я пытаюсь сфотографировать карту с расценками, но таксист быстро ее прячет и машет руками:

- Ноу фото!

- Мистер! - орет нам вслед интеллигентного вида мужик в клетчатой рубашке. - Фор ю спешл прайс! Дискаунт!

Аббас неохотно оборачивается, а водила на школьном английском предлагает нам доехать до Нового Арбата за 2000 рублей.

В Аббасе - восточном мужчине - просыпается желание поторговаться и сбить цену до 1000 рублей. У нас железные аргументы: если заказывать такси через мобильные приложения, то выйдет значительно дешевле. Цена у Uber, Яндекс.Такси и Gett колеблется в пределах 800-1200 рублей. Но водитель стоит на своем. Иначе - не выгодно.

СПАСЕНИЕ АРГЕНТИНЦЕВ

За два часа мы успеваем обойти все зоны прилета Шереметьево. Цены у таксистов примерно одинаковые. Минимальный ценник - 1,5-2 тысячи рублей (но это надо еще суметь поторговаться!). Максимум - 8-9 тысяч рублей.

- Погоди, - останавливает меня Аббас. Неподалеку здоровый амбал-бомбила обрабатывает молодую пару. Ребята неуверенно мнутся с ноги на ногу. Кажется, нам попался редкий «динозавр»!

- За двоих возьму 10 тысяч, - озвучивает свою цену таксист. - У меня лучшее такси в этом аэропорту. Быстро доедем. Сервис!

Мы подходим и тоже интересуемся ценой. Водитель неумолим - 10 тысяч и дешевле не найдете. В качестве доказательства он и нам тычет картой с расценками.

- А вы не офигели тут совсем? - переходит Аббас на русский. Местами матерный. Лицо таксиста резко меняется, он начинает испуганно озираться по сторонам.

- А можно еще раз посмотреть на ваши расценки? Откуда вы взяли 10 тысяч рбулей за поездку до цента Москвы? - продолжает давить Аббас. Таксист, не говоря ни слова, поспешно ретируется.

Пара, удивленно наблюдающая за этим представлением, робко интересуется, что происходит. Рассказываем им, как есть, и предлагаем бесплатно отвезти в любую точку Москвы. Аргентинцы Гвидо и Аннабэлла начинают сомневаться еще больше, чем при сумме за поездку в 10 тысяч рублей. Но затем соглашаются. Их можно понять, я бы никогда не согласилась на предложение неизвестных людей БЕСПЛАТНО подвезти меня.

До центра доезжаем за какие-то 40 минут и прощаемся с аргентинцами.

- Мы думали, что наше путешествие в Россию - это предел сумасшествия, но поездка с вами - это лучшее, что с нами произошло здесь! - на прощание говорит Аннабэлла.

Алчные таксисты пытались стрясти с аргентинцев 10 тысяч рублей, но добрые люди из «КП» довезли ребят бесплатно.Фото: Мария БЕРК

ПОЧЕМ БИЛЕТИКИ?

После спасения аргентинцев отправляемся в билетный центр FIFA на Житной улице - на поиски перекупщиков. Встаем в очередь и вновь потерянно озираемся по сторонам. Мимо курсируют подозрительные типы в бейсболках, вороватым взглядом сканирующие толпу, но при этом ни с кем не общающиеся (неподалеку скучает наряд полицейских, посланный для борьбы со спекулянтами). Мы, в свою очередь, тоже у них интереса не вызываем. Видимо, тому виной наши футболки в поддержку все той же вылетевшей с турнира сборной Египта.

Кроме нас в очереди бразильцы, размахивающих уменьшенной моделью кубка мира, хорваты и русские, надеющиеся достать билеты на матч сборной.

Но все мы отходим от касс печальными: билетов на все игры четвертьфинальной серии давным-давно закончились.

- Вам помочь? - неожиданно раздается за спиной на ломаном английском. Перед нами материализуется неприметный паренек.

- Нам нужны билеты на матч Англия-Колумбия.

- Ноу проблем, - не хуже Мутко парирует паренек. - Два билета отдам за 1000 евро (около 75 тысяч рублей). Деньги с собой?

Мы киваем.

- Видишь машину? - Паренек тычет пальцем в припаркованную «Тойоту». - У меня билетов нет. В машине расплатитесь и сразу получите билеты.

- А они настоящие? - недоверчиво спрашиваю я. - Проблем не будет? Они именные? А чек дадите?

Не ожидая такого количества вопросов, молодой человек махнул на нас рукой и быстро скрылся из вида.

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