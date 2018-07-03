Работающим пенсионерам стоит платить надбавку

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-03T01:20:03+03:00

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После нескольких лет шараханий правительство пошло на радикальное изменение системы пенсионного обеспечения в стране. И речь идет не просто о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, но и об отмене балльного принципа расчета пенсий, введенного в 2014 году, и о реформировании накопительной части, замороженной уже четыре года, и, вероятно, о других новациях.

Выскажу несколько предложений о возможных направлениях пенсионной реформы.

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ

Первым, наиболее методологическим, является вопрос о цели реформы. Конечно, население стареет, и повышение пенсионного возраста выглядит логичным. Однако современная экономика знает самый эффективный ответ на данный вызов - повышение производительности труда работающих граждан и сокращение бессмысленной занятости в трудоспособном возрасте. Россия тут занимает последние места: производительность труда отстает от показателей Франции и Германии в 3, от американских - в 4 раза, новые технологии внедряются медленно, число военных, правоохранителей, чиновников, охранников, водителей и т. д. выросло почти на 60% за последние 15 лет. История показывает, что важнейшим условием для модернизации является скудость ресурсов - в том числе и трудовых. Соответственно, дополнительное предложение на рынке труда (что работников старшего возраста, что, например, мигрантов) позволяет стране и далее не модернизироваться. Если это и есть цель, то инструмент выбран правильно. Но насколько достойна такая цель?

В ОЖИДАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

Вторым, куда более увлекательным моментом является главный аргумент сторонников реформы - рост продолжительности жизни. Повышение пенсионного возраста выстроено исходя из того, что к концу 2020-х годов средняя продолжительность предстоящей жизни в России вырастет до 80 лет.

Росстат сообщает, что между 2005 и 2016 гг. данный показатель для женщин вырос в России с 72,5 до 77,1 года.

Во Франции, для сравнения, такого прироста удалось добиться за период с 1957 по 1976 год (по мужчинам данные несопоставимы, так как показатели России 2005 г. соответствовали европейским цифрам времен Второй мировой войны).

Иначе говоря, темп роста продолжительности жизни в России был в 1,9 раза (!) выше французского. Стоит признать, что скачок имел восстановительную природу, т. к. в итоге показатель превысил позднесоветские цифры всего на 2,2 года. Однако та же французская статистика показывает, что дальнейший рост с 77 до 85 лет потребовал еще 35 лет (1977 - 2012). Если учесть, что продолжительность жизни женщин в 2005 - 2016 гг. в России опережала данный показатель по всему населению в среднем на 5,2 года, то поставленная задача соответствует увеличению продолжительности жизни женщин за 11 лет на 8,2 года - и потому выглядит совершенно иллюзорной. Иначе говоря, реальное повышение пенсионного возраста обосновывается ожиданиями фантастических демографических перемен.

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук

ДАТЬ ПРАВО ВЫБОРА

Теперь обратимся к вопросу о том, что следовало бы сделать в нынешней ситуации, чтобы сократить «непомерные» трансферты из бюджетной системы в Пенсионный фонд, достигшие по итогам 2016 г. 3,36 трлн. рублей.

Первым, и самым очевидным, шагом является создание механизма добровольного более позднего ухода на пенсию. Меры, способные к этому привести, лежат на поверхности. Сегодня в России продолжают работать 14 млн. лиц, уже достигших возраста выхода на пенсию по старости, - и все они получают назначенные им пенсии. Предпочтительность наемной работы существованию на пенсию не вызывает сомнений. Соответственно, можно установить правило, по которому при продолжении работы в первый год после наступления пенсионного возраста выплачивается надбавка в размере 10% от назначенной пенсии, во второй - 20% и так далее. Получение в полном размере и зарплаты, и пенсии наступало бы у женщин в 65 лет, у мужчин - в 70, но при этом при чьем-то желании выйти на пенсию и оставить работу никто не был бы в этом ограничен.

Элементарный подсчет показывает, что де-факто государство не будет в этом случае платить пенсию работающим пенсионерам в первые 3 года после их предполагавшегося выхода на пенсию просто потому, что частичные компенсации будут перекрываться страховыми взносами от их заработной платы. При средней пенсии в России в 2017 г. в 13,5 тыс. рублей экономия бюджета составит в год около 1,8 трлн. рублей, что в значительной мере решает проблему. Если даже предположить, что все работающие пенсионеры вдруг прекратят трудовую деятельность, возникающий на рынке труда дефицит спровоцирует рост зарплат - и, соответственно, страховых отчислений, что будет иметь приблизительно тот же компенсаторный эффект. Вот такая реформа оставляет пожилым гражданам право выбора и выгодна бюджету.

Значительные суммы можно сэкономить, оптимизировав Пенсионный фонд как таковой с его 121 тыс. работников и почти 1 трлн. рублей ежегодных расходов, что более чем в 1,5 раза превышает траты на администрирование пенсионной системы в США.

РАЗРЕШИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Однако третье, и наиболее революционное, предложение сводится к тому, чтобы дать гражданам право полного выхода из традиционной пенсионной системы. Вместо разделения страховых взносов на страховую и накопительную части и направления их в ПФР или негосударственные пенсионные фонды следует разрешить гражданам открывать именные пенсионные счета - например, в Сбербанке. В таком случае все 22% зарплаты, которые должны идти в пенсионные накопления, напрямую переводятся на эти счета и автоматически конвертируются в евро и доллары (по 40%), а 20% остается в рублях. На соответствующие суммы начисляется консервативный банковский процент - 1 - 3% годовых.

Если предположить, что средний срок нахождения средств на таком счете составит 15 лет, по формуле сложных процентов прибавка составит около 40%. Учитывая, что средний возраст пребывания на пенсии составляет в России около 17 лет, 30% полученной за 30 предшествующих лет зарплаты соответствуют средней пенсии в 50% (а не 30%, как сейчас) от замещаемого дохода. Кроме того, средний курс доллара или евро к рублю за последние 20 лет повысился в 10 раз, и даже если предположить, что темп в следующие 2 - 3 десятилетия снизится втрое, очевидно, что инвестиции будут защищены.

При этом государство вообще не будет иметь права распоряжаться пенсионными счетами (как не имеет прав на обычные банковские счета граждан) - за исключением одного случая: накопления не доживших до пенсии граждан по итогам финансового года списываются в бюджет (и могут идти на специальные пособия инвалидам или, например, многодетным матерям).

ПОСТСКРИПТУМ

Завершая, стоит сказать: в России - с ее относительно нестабильной финансовой системой, устойчивым обесценением рубля и невысокими запросами населения - добиться выведения коэффициента замещения дохода на уровень 45 - 50% на горизонте 10 лет не представляет значительной сложности. Еще раз подчеркну - все предлагаемые мной меры в конечном итоге выгодны и пенсионеру, и бюджету России.

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Средняя пенсия:

Около $1200 (та, что от государства), у военнослужащих, пожарных, полицейских, учителей, госчиновников доходит до $3000. Дополнительно у большинства есть пенсионные накопления. И общая сумма выплат может составлять и пятизначную сумму в долларах. (подробности)