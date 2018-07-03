2018-07-03T01:20:03+03:00
Экономика

Работающим пенсионерам стоит платить надбавку

Известный экономист Владислав Иноземцев предложил свой вариант решения давно назревшей проблемы
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
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Уйти на отдых или остаться при деле - пусть пожилые решат сами.Уйти на отдых или остаться при деле - пусть пожилые решат сами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После нескольких лет шараханий правительство пошло на радикальное изменение системы пенсионного обеспечения в стране. И речь идет не просто о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, но и об отмене балльного принципа расчета пенсий, введенного в 2014 году, и о реформировании накопительной части, замороженной уже четыре года, и, вероятно, о других новациях.

Выскажу несколько предложений о возможных направлениях пенсионной реформы.

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ

Первым, наиболее методологическим, является вопрос о цели реформы. Конечно, население стареет, и повышение пенсионного возраста выглядит логичным. Однако современная экономика знает самый эффективный ответ на данный вызов - повышение производительности труда работающих граждан и сокращение бессмысленной занятости в трудоспособном возрасте. Россия тут занимает последние места: производительность труда отстает от показателей Франции и Германии в 3, от американских - в 4 раза, новые технологии внедряются медленно, число военных, правоохранителей, чиновников, охранников, водителей и т. д. выросло почти на 60% за последние 15 лет. История показывает, что важнейшим условием для модернизации является скудость ресурсов - в том числе и трудовых. Соответственно, дополнительное предложение на рынке труда (что работников старшего возраста, что, например, мигрантов) позволяет стране и далее не модернизироваться. Если это и есть цель, то инструмент выбран правильно. Но насколько достойна такая цель?

В ОЖИДАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

Вторым, куда более увлекательным моментом является главный аргумент сторонников реформы - рост продолжительности жизни. Повышение пенсионного возраста выстроено исходя из того, что к концу 2020-х годов средняя продолжительность предстоящей жизни в России вырастет до 80 лет.

Росстат сообщает, что между 2005 и 2016 гг. данный показатель для женщин вырос в России с 72,5 до 77,1 года.

Во Франции, для сравнения, такого прироста удалось добиться за период с 1957 по 1976 год (по мужчинам данные несопоставимы, так как показатели России 2005 г. соответствовали европейским цифрам времен Второй мировой войны).

Иначе говоря, темп роста продолжительности жизни в России был в 1,9 раза (!) выше французского. Стоит признать, что скачок имел восстановительную природу, т. к. в итоге показатель превысил позднесоветские цифры всего на 2,2 года. Однако та же французская статистика показывает, что дальнейший рост с 77 до 85 лет потребовал еще 35 лет (1977 - 2012). Если учесть, что продолжительность жизни женщин в 2005 - 2016 гг. в России опережала данный показатель по всему населению в среднем на 5,2 года, то поставленная задача соответствует увеличению продолжительности жизни женщин за 11 лет на 8,2 года - и потому выглядит совершенно иллюзорной. Иначе говоря, реальное повышение пенсионного возраста обосновывается ожиданиями фантастических демографических перемен.

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук

ДАТЬ ПРАВО ВЫБОРА

Теперь обратимся к вопросу о том, что следовало бы сделать в нынешней ситуации, чтобы сократить «непомерные» трансферты из бюджетной системы в Пенсионный фонд, достигшие по итогам 2016 г. 3,36 трлн. рублей.

Первым, и самым очевидным, шагом является создание механизма добровольного более позднего ухода на пенсию. Меры, способные к этому привести, лежат на поверхности. Сегодня в России продолжают работать 14 млн. лиц, уже достигших возраста выхода на пенсию по старости, - и все они получают назначенные им пенсии. Предпочтительность наемной работы существованию на пенсию не вызывает сомнений. Соответственно, можно установить правило, по которому при продолжении работы в первый год после наступления пенсионного возраста выплачивается надбавка в размере 10% от назначенной пенсии, во второй - 20% и так далее. Получение в полном размере и зарплаты, и пенсии наступало бы у женщин в 65 лет, у мужчин - в 70, но при этом при чьем-то желании выйти на пенсию и оставить работу никто не был бы в этом ограничен.

Элементарный подсчет показывает, что де-факто государство не будет в этом случае платить пенсию работающим пенсионерам в первые 3 года после их предполагавшегося выхода на пенсию просто потому, что частичные компенсации будут перекрываться страховыми взносами от их заработной платы. При средней пенсии в России в 2017 г. в 13,5 тыс. рублей экономия бюджета составит в год около 1,8 трлн. рублей, что в значительной мере решает проблему. Если даже предположить, что все работающие пенсионеры вдруг прекратят трудовую деятельность, возникающий на рынке труда дефицит спровоцирует рост зарплат - и, соответственно, страховых отчислений, что будет иметь приблизительно тот же компенсаторный эффект. Вот такая реформа оставляет пожилым гражданам право выбора и выгодна бюджету.

Значительные суммы можно сэкономить, оптимизировав Пенсионный фонд как таковой с его 121 тыс. работников и почти 1 трлн. рублей ежегодных расходов, что более чем в 1,5 раза превышает траты на администрирование пенсионной системы в США.

РАЗРЕШИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Однако третье, и наиболее революционное, предложение сводится к тому, чтобы дать гражданам право полного выхода из традиционной пенсионной системы. Вместо разделения страховых взносов на страховую и накопительную части и направления их в ПФР или негосударственные пенсионные фонды следует разрешить гражданам открывать именные пенсионные счета - например, в Сбербанке. В таком случае все 22% зарплаты, которые должны идти в пенсионные накопления, напрямую переводятся на эти счета и автоматически конвертируются в евро и доллары (по 40%), а 20% остается в рублях. На соответствующие суммы начисляется консервативный банковский процент - 1 - 3% годовых.

Если предположить, что средний срок нахождения средств на таком счете составит 15 лет, по формуле сложных процентов прибавка составит около 40%. Учитывая, что средний возраст пребывания на пенсии составляет в России около 17 лет, 30% полученной за 30 предшествующих лет зарплаты соответствуют средней пенсии в 50% (а не 30%, как сейчас) от замещаемого дохода. Кроме того, средний курс доллара или евро к рублю за последние 20 лет повысился в 10 раз, и даже если предположить, что темп в следующие 2 - 3 десятилетия снизится втрое, очевидно, что инвестиции будут защищены.

При этом государство вообще не будет иметь права распоряжаться пенсионными счетами (как не имеет прав на обычные банковские счета граждан) - за исключением одного случая: накопления не доживших до пенсии граждан по итогам финансового года списываются в бюджет (и могут идти на специальные пособия инвалидам или, например, многодетным матерям).

ПОСТСКРИПТУМ

Завершая, стоит сказать: в России - с ее относительно нестабильной финансовой системой, устойчивым обесценением рубля и невысокими запросами населения - добиться выведения коэффициента замещения дохода на уровень 45 - 50% на горизонте 10 лет не представляет значительной сложности. Еще раз подчеркну - все предлагаемые мной меры в конечном итоге выгодны и пенсионеру, и бюджету России.

В ТЕМУ

Как копят на пенсию за рубежом

И чем нам может быть интересен опыт других стран

США

Средняя пенсия:

Около $1200 (та, что от государства), у военнослужащих, пожарных, полицейских, учителей, госчиновников доходит до $3000. Дополнительно у большинства есть пенсионные накопления. И общая сумма выплат может составлять и пятизначную сумму в долларах. (подробности)

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