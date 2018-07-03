«На этом пока все»: Instagram начал беречь время пользователей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-07-03T11:15:21+03:00

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Когда серфишь ленту инстаграма кажется, что это колодец без дна. Начал просматривать фотографии пользователей – не заметил, как пролетело пару часов. Компания Instagram решила экономитьь время владельцев аккаунтов и теперь в приложении на Android или iOS после просмотра ленты за последние два дня будет всплывать сообщение: «На этом пока все» (в англоязычном варианте: «You're all caught up»).

Более того, микроблог облегчил и навигацию в новостной ленте, теперь старые посту будут также сохраняться в системе на фоне новых обозначений для удобства их чтения.

Далее будут отображаться посты возрастом более двух суток от момента просмотра вперемешку с более новыми, которые пользователь уже успел просмотреть. Надо отметить, что над похожим функционалом, который уже запустил Instagram также работает и Facebook. Соцсеть в ближайшее время планирует запустить функцию оповещения о времени, которое пользователь провел в конкретных приложениях.

Чуть ранее Instagram отказался от уведомлений пользователей о скриншотах их фотографий. Предполагалось, что юзер мог незаметно сделать один скриншот чужого снимка, а последующие скрины приводили бы к оповещениям настоящего владельца.