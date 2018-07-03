В Сокольниках отпраздновали Всероссийский олимпийский день

СЕГОДНЯ 11:48 2018-07-03T12:30:37+03:00

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До старта юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе осталось всего четыре месяца, и чтобы поддержать молодую сборную перед такими ответственными соревнованиями, да и просто провести отличный праздник для гостей и более, чем 60 олимпийских чемпионов, Российский олимпийский комитет совместно со своим Партнером, компанией «Норникель» организовали Всероссийский олимпийский день. Он прошел 1 июля в Сокольниках и порадовал не только приглашенных звезд спорта, но и всех посетителей парка. Ведь праздник действительно получился классным. В течении дня на Фонтанной площади «Сокольников» развернули работу площадки по олимпийским видам спорта. Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе по керлингу, гандболу, санному спорту, скейтбордингу, настольному теннису, серфингу, фехтованию, восточным единоборствам, гребному спорту.

Глава ОКР Станислав Поздняков и вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов также попробовали сыграть в керлинг на одной из площадок Всероссийского олимпийского дня. Фото: пресс-служба "Норникеля"

Как отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, участники мероприятия получили самые разнообразные возможности, чтобы интересно и с пользой провести время.

"Сегодня мы празднуем наш очередной Всероссийский олимпийский день. Для Олимпийского комитета России это самое знаковое событие этого лета. Мы участвовали в Играх в Пхёнчхане, в этом году нам предстоит участвовать на юношеских Олимпийских играх. Это мероприятие проходит во всех регионах, оно является самым массовым мероприятием ОКР, суммарно по России в нем участвуют около 2 млн человек", - взял приветственное слово президент ОКР.

Гости праздника вместе с известными спортсменами попробовали свои силы в разных видах спорта, и узнали что-то новое. Например, на занятиях по методике цигун, которые провели квалифицированные специалисты Межрегиональной ассоциации посетителям рассказали, как гармонизировать тело с помощью практик и правильного дыхания.

Для любителей квестов открыли "Олимпийский маршрут". А Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организовала викторину "Играй честно". Федерация конного спорта провела мастер-классы по раскрашиванию фигурок лошадей. Самые маленькие участники праздника смогли прокатиться на пони на специально организованной площадке.

Кульминацией праздника стал звездный гала-матч по футболу между командами олимпийских чемпионов и призеров по летним и зимним видам спорта. Эта игра уже стало ежегодной хорошей традицией.

Гости праздника вместе с известными спортсменами попробовали свои силы в разных видах спорта. Фото: пресс-служба "Норникеля"

Впрочем, как доброй традицией становится проведение подобного рода спортивных Дней, которые позволяют популяризировать массовый спорт, ведь как отметил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению компании «Норникель» Владислав Гасумянов, спорт высоких достижений никогда не будет по-настоящему результативным, если не будет опираться на массовый спорт. Поэтому так важно прививать любовь к физическим нагрузкам с детства, воспитывать спортивный образ жизни.

«Мы являемся партнером Олимпийского Комитета России и проводим вместе с ним широкий спектр мероприятий, - заявил Владислав Иванович. - Это и Всероссийский олимпийский день, на которыми мы все вместе присутствуем, и проект Олимпийский патруль. Нам очень хотелось бы, чтобы олимпийское движение приходило в регионы, где работает компания «Норникель»: на Таймыр, Кольский полуостров, в Забайкалье. Мы верим, что таким образом мы сможем вовлечь сотрудников компании, их детей и жителей регионов вообще в олимпийское движение, продвинуть ценности спорта и здорового образа жизни».

Вице-президент «Норникель» Владислав Гасумянов отметил, спорт высоких достижений никогда не будет результативным, если не будет опираться на массовый спорт. Фото: пресс-служба "Норникеля"

Надо отметить, что «Норникель» давно и всесторонне поддерживает российский спорт, в том числе и с точки зрения его продвижения среди молодежи, причем не только российской. В этом году, как генеральный партнер Зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске в следующем марте, компания запустила международный конкурс Follow Up Siberia! в поддержку этого спортивного события. Его цель - вызвать живой интерес у зарубежной аудитории к Сибири. Организаторы предлагают любому жителя планеты найти уголок Сибири в своем городе, сделать фото и видео и опубликовать в соцсетях с хештегом #followupsiberia. Конкурс набирает обороты, к нему уже подключились жители более 30 стран. Они постят фотографии и надеются, что смогут выиграть главный приз – поездку в один из городов Сибири. И шутят: а правда там, медведи с балалайками?

Кстати, семь участников конкурса уже приезжали в Россию в первый тур в конце мая – в Норильск и Дудинку и эта поездка стала для них вдохновляющей. Говорят, что это путешествие они не забудут никогда.

Следующие победители поедут уже в Красноярск, ведь именно этот город примет предстоящую Универсиаду -2019. Кстати, у нее благодаря «Норникелю» появится собственный неофициальный гимн. Как генеральный партнер, компания решила сделать такой подарок для всех участников и гостей этого праздника спорта. Музыку и слова пишет Максим Фадеев и его продюсерский центр, он же выбирает лучших вокалистов со всей страны, чтобы собрать из них группу, которая и исполнит гимн. За конкурсом среди вокалистов-любителей можно следить в Инстаграме Макса Фадеева, а смелые и талантливые могут найти там условия участия. Сейчас отбор идет для жителей Сибирского Федерального округа.

Но, конечно, главный вклад «Норникеля» в рамках сотрудничества с ОКР – это финансирование и развитие образовательной программы Российского международного олимпийского университета. Теперь любой спортсмен, тренер, преподаватель дисциплины, менеджер может повысить свою квалификацию до зарубежных стандартов, причем совершенно бесплатно. Как отметил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, это открывает новые перспективы, в том числе, и для развития массового спорта.

«Образовательные программы охватывают всю Россию, у нас порядка 42 групп, туда входят люди, работающие в разных спортивных сферах, и которые в рамках этих курсов повышают свою квалификацию в области маркетинга, спортивного менеджемента, организации спортпраздников. Мы собираем так называемый спортивный актив, людей, которые стремятся развиваться в сфере спорта и готовы учиться новому. Основной курс можно прослушать в Международном олимпийском университете в Сочи, программа бесплатная, желающим нужно оплатить только дорогу. У нас около 11 сотрудников ОКР в каждом семестре читают лекции о массовом и олимпийском спорте, и о их развитии в крупных регионах России. Мы рассказываем о том, как будет развиваться олимпийский спорт в России, как будет идти новые технологии, чтобы люди понимали. И уже есть успехи: если раньше в МРОУ проходили обучение 200 человек в год, то в этом году их уже 1100. Очень большой интерес у русскоговорящих из стран СНГ. Во-первых, Московский олимпийский университет есть только у нас, и в Афинах. Во-вторых, это уникальный образовательный проект, который Норникель начал в рамках Сочи 2014. Сейчас, в рамках сотрудничества ОКР формирует видение и заказ, что же именно нужно для спортивной сферы. Одно из новейших направлений, которое мы будем развивать совместно с Норникелем – это подготовка тренерских кадров. 14 тысяч тренеров в России не имеет профильного образования, а по новым стандартам у них должен быть диплом тренера. Даже если ты учитель физкультуры, у тебя должна быть специализация «Тренер». В течении года – двух мы сформирует программы, чтобы квалификацию могли повысить и многие региональные тренеры».