2018-07-03T13:05:12+03:00
Звезды

Чулпан Хаматова опубликовала редкое фото младшей дочери

Подписчики были поражены тем, как выросла 8-летняя девочка
Ольга АНТОНОВА
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В своем микроблоге актриса опубликовала фото с 8-летней дочерью ИейВ своем микроблоге актриса опубликовала фото с 8-летней дочерью ИейФото: Личная страница Вконтакте
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В свое время личная жизнь Чулпан Хаматовой была под таким пристальным вниманием общественности, что актриса и сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», похоже, однажды решила больше не делиться никакими подробностями о супруге и подрастающих детей. Так, несмотря на то, что у ведущей актрисы «Современника» есть свой микроблог, в нем она преимущественно публикует снимки со спектаклей, кадры из фильмов, и лишь изредка из путешествий с детьми. Так, прошлым летом семья отправилась в путешествие по России и Хаматова делилась снимком спящих и уставших в дороге детей. А в этом году актриса отправилась в Армению, откуда опубликовала фото с 8-летней дочерью Ией.

Подписчики засыпали актрису комплиментами и поразились тому, как выросла дочь Чулпан. «Такие вы хорошенькие, девчата!», «Какая высокая девочка, будущая модель», «Какие вы замечательные!», «Это Ия?! Как выросла!» – написали поклонники в комментариях.

Напомним, у 42-летней Хаматовой три дочери. Старшая – Арина родилась в первом браке актрисы с ее коллегой Иваном Волковым. Отец второй - Аси - танцовщик Алексей Дубинин. Ия появилась на свет во втором браке Чулпан с режиссером Александром Шейном.

chulpanofficialchulpanofficial
Aurora prize!!!! Армения Арарат
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