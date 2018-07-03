Чулпан Хаматова опубликовала редкое фото младшей дочери

СЕГОДНЯ 12:47 2018-07-03T13:05:12+03:00

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В свое время личная жизнь Чулпан Хаматовой была под таким пристальным вниманием общественности, что актриса и сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», похоже, однажды решила больше не делиться никакими подробностями о супруге и подрастающих детей. Так, несмотря на то, что у ведущей актрисы «Современника» есть свой микроблог, в нем она преимущественно публикует снимки со спектаклей, кадры из фильмов, и лишь изредка из путешествий с детьми. Так, прошлым летом семья отправилась в путешествие по России и Хаматова делилась снимком спящих и уставших в дороге детей. А в этом году актриса отправилась в Армению, откуда опубликовала фото с 8-летней дочерью Ией.

Подписчики засыпали актрису комплиментами и поразились тому, как выросла дочь Чулпан. «Такие вы хорошенькие, девчата!», «Какая высокая девочка, будущая модель», «Какие вы замечательные!», «Это Ия?! Как выросла!» – написали поклонники в комментариях.

Напомним, у 42-летней Хаматовой три дочери. Старшая – Арина родилась в первом браке актрисы с ее коллегой Иваном Волковым. Отец второй - Аси - танцовщик Алексей Дубинин. Ия появилась на свет во втором браке Чулпан с режиссером Александром Шейном.