Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:01 2018-07-03T17:28:00+03:00

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Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию.

- Некоторые из друзей удивились, но в основном я слышал "Мы и не сомневались", - рассказал “КП” Руслан.

Дело в том, что Салимгареев — давний призер и победитель олимпиад школьников. На его счету победы по физике, математике, русскому языку, астрономии и нанотехнологиям. С одной только Всероссийской олимпиады школьников — 10 дипломов!

- К 400 баллам меня привело сильное желание поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, туда нужны как раз эти 4 ЕГЭ, - продолжает Руслан. - Я много нервничал, пытался подстраховаться дипломами олимпиад... Просто [поступать] на этот факультет я захотел уже только в 11 классе и я не успел поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по биологии, чтобы получить поступление без внутреннего экзамена. Ну и когда есть цель, то жить проще! В МГУ нужно сдать ещё внутренний экзамен, но я надеюсь, с ним тоже всё будет в порядке.

- Неужели десяти дипломов Всероссийской олимпиады недостаточно, чтобы перестать нервничать насчет поступления в вуз?

- Этого достаточно, чтобы не нервничать на Всеросе по этим же предметам! А ЕГЭ – экзамен. Вокруг этого слова столько пафоса, от него прямо-таки веет холодом, так что сложно не накрутить себя. По математике, русскому и химии мне хватило самостоятельных и школьных занятий, а с биологией я был так неуверен в себе, что даже немного занимался с репетитором в последний месяц перед экзаменом.

- Тогда почему именно этот предмет и этот факультет?

- Мои родители по образованию биологи (заканчивали факультет почвоведения МГУ), и меня с детства увлекала биология, но так получилось, что в школе я учился в математическом классе. Я много думал в старших классах, куда пойти после школы, думал о физике, математике, и меня мучили сомнения. Но потом я решил, что, если не попробую силы в биологии, буду всю жизнь жалеть, и тут сомнений уже не было! Факультет биоинженерии и биоинформатики – идеальный с этой точки зрения вариант: биология с математическим уклоном. Я понимаю, что всё ещё может измениться, но думаю, что мне будет интересно заниматься наукой, поскольку я люблю узнавать новое о мире.

- Что для стобалльника по всем предметам было самым сложным в школе?

- Было сложно в начале старшей школы учиться и не знать, что дальше, не иметь цели. Вот я получил красный аттестат, и хорошо, что я знаю, что его можно использовать как 5 баллов в МГУ, а если бы он мне не пригодился, то и непонятно было бы, зачем нужно было так много мучиться и стараться максимально успевать по всем предметам.

- А что вы думаете про нашу систему образования в целом? Насколько она эффективна?

- Я считаю, здорово, что в России много возможностей для самореализации, пусть и не все понимают, чего они хотят от жизни. Пусть некоторые школьные предметы пригодятся не всем. Пока, на мой взгляд, главное, что система прозрачна. Дети знают, что они будут изучать, и с этим можно смириться. Не знаю, что сказать про нашу систему высшего образования, я ведь даже ещё не учился в вузе, но со стороны мне кажется, что, несмотря на унификацию (по ЕГЭ каждый может поступить куда угодно), система всё ещё неоднородна - например, особый статус МГУ, СПбГУ, основания для которого я не вполне понимаю. Остаётся надеяться, что этим занимались знающие люди и им виднее.

СПРАВКА “КП”

По данным Рособрнадзора, чаще всего 100 баллов набирают на экзамене по русскому языку. Причём среди 100-балльников преобладают девушки (70%). В прошлом году высший результат показали 3,1 тысячи выпускников, это 0,5% от общего количества сдававших. Всего же в 2017 году набрать 100 баллов по различным предметам смогли 5 тысяч участников. Результат “все 4 предмета по 100 баллов” уникален за всю историю проведения ЕГЭ.