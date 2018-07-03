«Сборная – как оркестр: Дзюба – первая скрипка, защитники – валторны, Акинфеев – на ударных»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-07-03T18:10:45+03:00

Денис Мацуев приехал на базу в Новогорск перед вторничной тренировкой. И для начала подарил всем игрокам диски со своими записями Рахманинова и Чайковского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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К сборной России на базу в гости сейчас приятно приезжать. Тебе улыбаются все, даже охранники на воротах, включая овчарку Хлою. Тебя кормят вкусными бутербродами, поят чаем и кофе и дают с собой воду на обратную дорогу. Со словами: жарко, все-таки лето. А если ты – пианист Денис Мацуев, то вручают в подарок мяч с автографами сборной.

К сборной России на базу в гости сейчас приятно приезжатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочешь побеждать – слушай Рахманинова

Известный музыкант приехал на базу в Новогорск перед вторничной тренировкой. И для начала подарил всем игрокам диски со своими записями Рахманинова и Чайковского. «Мне кажется они воодушевляют всех! – объяснил выбор музыки маэстро. – Но у каждого есть свои пристрастия в музыке. Нельзя всех грести под одну гребенку. Но вот на моих выступлениях, например, был Ерохин. Владимир Габулов слушал концерт, который я давал на Красной площади перед чемпионатом мира. И ко мне часто на концерты приходит Станислав Черчесов, заходит в гримерку перед выступлением и после тоже».

Матч Россия – Испания Мацуев сравнил с композицией «Балеро» Равеля: «Вы знаете, она начинается очень тихо и медленно, но к концовке гремит». А всю сборную России пианист назвал симфоническом оркестром.

- А солист в нем кто?

- Может показаться, что первые скрипки играют в атаке – это Дзюба, Черышев, Головин. Но что бы они делали без валторн – без наших защитников. А Акинфеев – на ударных. Они всегда сидят позади всего оркестра, как и вратари находятся на последнем рубеже команд.

Игроки спокойно разминались, немного бегали и все время шутилиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия снова сыграет в красном?

«Симфонический оркестр» в это время вел репетицию на поле. Ну как вел – спокойно разминались, немного бегали, но все время шутили. Правда, на этот раз в сборной было 22 игрока, а не 23 – информация о травме Юрия Жиркова подтвердилась, у него повреждение мышц голени, и на восстановление нужно время. Но Жирков все равно будет лечиться в сборной, а значит, есть надежда, что к полуфиналу он будет в строю Главное, чтобы он был, этот полуфинал.

В облегченном режиме занимался и Александр Самедов. Но тут ничего серьезного – просто рекомендации врачей, сделанные на основе «изучения физиологических показателей». В переводе с официального – Самедову четыре игры чемпионата мира дались очень непросто, и он устал чуть больше, чем остальные.

Других потерь, к счастью, нет. Зато есть планы на ближайшее будущее: два ближайших дня сборная тренируется в Новогорске и в четверг вечером прилетает в Сочи. В пятницу предигровое занятие, в субботу 7 июля матч. В 21:00, и это очень хорошо – в Сочи сейчас жарко, и играть в энергозатратный футбол днем было бы непросто. Кстати, на этом матче мы будем командой «А», то есть номинальными хозяевами. Это значит мы выбираем время тренировки и главное – цвет формы. Так что красные футболки, в которых Россия громила саудовскую Аравию и обыгрывала Египет, наверняка возвращаются!

Сборная России провела первую официальную тренировку после победы над ИспаниейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Акинфеев: какой же я дурак!

Если считать и сборы перед чемпионатом мира, игроки сборной России вместе находятся уже 47 дней – срок очень солидный для любой компании. Но за это время научился улыбаться даже Игорь Акинфеев. Герой матча Россия – Испания не любит журналистов, камеры и интервью. Обычно он на людях, суров, невозмутим и неприступен. А тут сверкал белоснежной улыбкой и корил себя за проявления чувств после отраженного пенальти в матче с Испанией.

Герой матча Россия – Испания не любит журналистов, камеры и интервьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В тот моменте Игорь бросился по полю и на животе покатился к команде. А потом началась куча мала, и наш вратарь оказался в самом ее низу. Никогда еще на этом чемпионате мира Акинфеев не был близко к травме.

- Сейчас смотрю на это и думаю: какой же я дурак! – улыбался Игорь. – Но это такой момент, в котором эмоции не контролируются. Это было искренне от всей команды. Главное, что у нас есть сердце и душа.

- Твиттер сборной России выложил видео с тренировки, где Дзюба учит вас отражать пенальти ногами. Он действительно в воротах в порядке? – подкалывали Игоря.

- Он во всем в порядке, не только в воротах, - отвечал Акинфеев.

- Но как вам удалось отбить тот удар? – не отставали от вратаря.

- Просто повезло и все, - довольно искренне пожимал плечами голкипер. И в этот момент действительно верилось, что у сборной России есть сердце и душа.

Газинский: Игорь – это машина!

Для Акинфеева это не первый чемпионат мира. Четыре года назад с ЧМ-2014 он приезжал из Бразили главным виновником поражений. А теперь он даже внутри команды – обладатель «ноги бога».

Кажется, перед серией пенальти на Акинфеева молилась вся команда.

- Дзюба рассказывал, что вы сразу сказали, что Акинфеев возьмет два пенальти, - спрашиваю у полузащитника Юрия Газинского.

- Не люблю прогнозы, но тогда была чуйка, что он возьмет именно два. Потому что Игорь – машина!

Нам бы такую «чуйку» теперь и на Хорватию.

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