Владимир Машков: «Только один процент выпускников театральных вузов смогут доказать, что они не случайны в этой профессии»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-07-03T18:06:02+03:00

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На днях вице-мэр Москвы Леонид Печатников рассказал, как объединить интересы двух ведомств: департамента культуры и образования. Как построить мост между театром и школой.

- Город будет выделять целевой бюджет на то, чтобы школьники ходили в театр, - рассказал Леонид Печатников на совещании, которое проходило в Геликон-опере в присутствии руководителей московских театров, главы департамента культуры Александра Кибовского и департамента образования Исаака Калины. - Это, конечно, не обязаловка. Мы не будем детей загонять в театры. Нет задачи заполнить школьниками зрительные залы, в которые не ходит публика. Но посещение театров станет частью учебной программы. В конце года мы спросим у директоров школ, как были израсходованы целевые деньги. Тем более следующий 2019 год объявлен годом театра.

Как стало понятно, директора школ будут свободны в выборе спектаклей и театров. В рамках разумного, конечно, некоторые театральные «эксперименты» нельзя показывать детям. Да и взрослым со слабыми нервами тоже. Будет составлен перечень спектаклей, которые соответствуют школьной программы.

Одновременно пойдет встречный процесс. Не только школы - в театры, но и наоборот: в школы, где есть хорошие актовые залы, будут приезжать труппы и показывать спектакли. Молодые артисты смогут работать в школах в качестве театральных педагогов.

На совещании у вице-мэра присутствовал актер Владимир Машков. Он выступал сразу в двух ипостасях: и как художественный руководитель театра Олега Табакова, и как худрук Московской театрального колледжа. В актерской школе, по его признанию, будут учить не только профессии, но и артистическому поведению, что пригодится в любом деле.

- Мы постараемся соединить колледж с театральной сценой, - рассказал Машков. - Чтобы наши студенты сразу выходили на подмостки. Тут прозвучала мысль, что актерская профессия — очень тяжелая. На мой взгляд, это лучшая профессия из всех, которые я знаю. Но… Только один процент выпускников театральных вузов смогут доказать, что они не случайны в этой профессии. И это придется доказывать всю жизнь.

Машков развеял слухи о том, что набор в театральную школу Олега Табакова заморожен на несколько лет. Набирать новый курс не будут только в этом учебном году.