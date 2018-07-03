2018-07-03T20:02:55+03:00
В мире

Он предложил ей руку и сердце в детском саду. И сдержал своё слово через 20 лет!

Соцсети тронуты красивой историей любви [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Мэтт и Лаура женаты уже полтора года. Фото: соцсетиМэтт и Лаура женаты уже полтора года. Фото: соцсети
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Вместе и навсегда - это про них! Знакомьтесь, это Мэтт и Лаура Гродски. И у них потрясающе красивая история!

Мэтт и Лаура познакомились в детском саду. Им было всего по три года, когда родилась взаимная симпатия. Однажды Мэтт перед всей группой обещал, что женится на Лауре. И это его самое раннее воспоминание! Лаура тогда сказала, что дождётся. Взрослые посмеялись над милой детской любовью и отмахнулись: что взять с трёхлеток?

Мэтт и Лаура в детском саду. Фото: соцсети

Мэтт и Лаура в детском саду. Фото: соцсети

После детсада ребята попали в разные школы и перестали общаться. О детсадовской любви забыли. А в старшей школе Мэтта и Лауру вновь свёл общий знакомый. Они сразу вспомнили о детских переживаниях, вновь стали общаться. И опять влюбились друг в друга!

Мэтт и Лаура в день свадьбы. Фото: соцсети

Мэтт и Лаура в день свадьбы. Фото: соцсети

Через несколько лет, когда им было по 23, Мэтт решил сдержать своё слово, данное 20 лет назад. Он привёз Лауру на площадку их детского сада. И повторил там предложение руки и сердца. Конечно, девушка вновь согласилась!

Вскоре пара поженилась. Лаура и Мэтт женаты уже полтора года. Они живут в городе своего детства - в Финиксе (штат Аризона, США). Муж и жена завели собаку и мечтают о детках.

Недавно пара решила поделиться своей историей любви в соцсетях. Популярность накрыла их волной! Но Мэтт и Лаура относятся к ней с юмором.

- Прикольно листать ленту Инстаграма и находить там наши детские фото! - смеётся Лаура.

- Наша история распространилась по миру как пожар! Но мы рады быть частью чего-то доброго и позитивного, - сказал в интервью USAToday Мэтт.

С детского сада вместе.Он предложил ей руку и сердце в детском саду. И сдержал своё слово через 20 лет!

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