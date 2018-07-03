Пять секретных функций в вашем автомобиле

3 Июль 23:00 2018-07-03T20:12:28+03:00

На самом деле в современной машине очень много дополнительных наворотов, до которых мы просто никогда не добираемся Фото: Евгения ГУСЕВА

Об их существовании многие водители даже не догадываются. А ведь они весьма полезны, да и встречаются почти в каждом современном автомобиле

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Сразу же оговоримся: производители придумали эти фишки специально для нас, нашего удобства. Но для водителей они действительно зачастую становятся тайной за семью печатями. Почему? Все очень просто. Признайтесь, когда вы в последний раз заглядывали в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Не помните? Ничего удивительного. Большинство водителей её вообще не открывает! Ведь все и так понятно: руль, педали, коробка передач, да поворотники с музыкой и кондиционером. Что еще нужно? Но на самом деле в современной машине очень много дополнительных наворотов, до которых мы просто никогда не добираемся. Сейчас мы расскажем о некоторых из них.

1. Моментальное открытие окон

Представьте, что вы приехали на дачу на автомобиле. Стоит жаркий день, и вы хотите проветрить авто. Как опустить стекла? Обычный водитель подойдет, сядет в машину и поочередно опустит каждое стекло, не забыв предварительно повернуть ключ в замке зажигания. Но есть и еще один лайфхак. Если на брелоке ключа на несколько секунд зажать кнопку разблокировки замка, одновременно опустятся все стекла! Проветрили салон, и нужно закрыть окна? Нет ничего проще. Нажмите и подержите несколько секунд кнопку закрытия автомобиля. Согласитесь, просто и удобно!

2. Блокировка задних дверей

Этот совет подойдет тем, кто ездит с маленькими детьми. В большинстве современных автомобилей двери блокируются автоматически после начала движения или вручную, с помощью нажатия кнопки. Снаружи заблокированные двери открыть нельзя. А изнутри нужно дернуть ручку двери два раза: в первый раз дверь разблокируется, а во второй – откроется. Однако если на заднем ряду у вас сидят любимые чада, это может привести к неприятной ситуации. Не секрет, что дети любят дергать за различные рычажки. Кто ж не любил в их возрасте! Поэтому очень легко они могут дернуть и за рычаг ручки двери, и сделать это прямо во время движения.

Но на этот случай есть один рецепт. На торце задних дверей в современных авто как правило размещают специальный рычажок. Если его переключить, дверь будет открываться только снаружи и только при разблокированном центральном замке, как на машинах американских полицейских. Иногда для этого может понадобиться ключ, иногда все можно сделать вручную. Но в любом случае такой рычажок очень полезная функция – теперь и дети, и ваш автомобиль будут в безопасности.

3.Поворачиваемый солнцезащитный козырек

Невероятно, но факт – многие водители действительно не в курсе, что солнцезащитный козырек можно не только опускать, но и повернуть на 90 градусов. Для этого одну его часть нужно вынуть из специального гнезда, и затем повернуть козырек вбок. Тем самым вы защитите себя от солнца, слепящего со стороны. И не волнуйтесь, козырек действительно на это расчитан. Просто не все об этом догадываются!

4.Сервисное положение дворников

Иногда зимой стеклочистители нужно отбить от наледи или просто поднять, чтобы исключить их примерзание и налипание снега. Правда, на некоторых машинах дворники расположены ниже кромки капота и кажется, что сделать это вообще невозможно... На самом деле все просто. Нужно перевести дворники в так называемое сервисное положение. Для этого после выключения зажигания потяните рычажок, отвечающий за стеклоочистители, вниз или подержите его так несколько секунд. После этого дворники перейдут в верхнее положение и вы сможете спокойно их поднять.

5. Настоящий „ручник“

Эта функция актуальна для тех, у кого стояночный тормоз в автомобиле активируется кнопкой. Многие ошибочно считают, что электронный ручник бесполезен, если нужно задействовать его на скорости. Но на самом деле это не так! Функция экстренного торможения действует, даже если у вас в машине кнопка или педаль вместо рычага. Поэтому если нужно экстренно замедлиться, держите эту кнопку – она поможет остановить автомобиль.

Как видите, функции о которых многие не подозревают, есть в большинстве современных автомобилей. Главное – помнить о них и уметь ими пользоваться.