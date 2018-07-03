2018-07-04T01:31:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Первая драка на ЧМ-2018: Колумбийцы и англичане выплеснули друг на друга эмоции. И пиво

Это пока единственные беспорядки, которые удалось заметить на нашем чемпионате
Павел САДКОВ
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Англичане держались организованными группками и орали порой почище всего стадионаАнгличане держались организованными группками и орали порой почище всего стадионаФото: скриншот видео
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Все начиналось вроде как всегда. Веселье перед игрой, футбольные гимны, очереди за пивом… Из 44 тысяч зрителей на матче АнглияКолумбия львиная доля болела за колумбийцев.

Даже наши. Например, на трибунах корреспондент «КП» заметил юмориста Павла Волю.

- За кого болеете?

- За Колумбию. У них флаг, почти как у нас!

Англичане держались организованными группками и орали порой почище всего стадиона.

Английские игроки давили, давили, и в итоге заработали пенальти, который реализовал Кейн (у этого нападающего теперь 6 голов). И в целом обязаны были доводить игру до победы.

Такая ситуация, вкупе с обилием желтых карточек, трибуны раззадорила. И в итоге то тут, то там болельщики пытались перейти от слов к делу и дотянуться друг до друга руками. На классическую драку похоже не было, но все равно неприятно. А потом и вовсе началась «битва на стаканах». Англичане и колумбийцы закидывали друг друга пивной тарой, к ужасу стюардов. Последние, впрочем, безобразников вычисляли довольно быстро.

Как бы то ни было это первые беспорядки, которые удалось заметить на нашем чемпионате. Хочется верить, на этом все и закончится.

Болельщиков из Англии приехало мало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болельщиков из Англии приехало малоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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