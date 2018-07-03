Первая драка на ЧМ-2018: Колумбийцы и англичане выплеснули друг на друга эмоции. И пиво

3 Июль 23:49 2018-07-04T01:31:57+03:00

Это пока единственные беспорядки, которые удалось заметить на нашем чемпионате

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Все начиналось вроде как всегда. Веселье перед игрой, футбольные гимны, очереди за пивом… Из 44 тысяч зрителей на матче Англия – Колумбия львиная доля болела за колумбийцев.

Даже наши. Например, на трибунах корреспондент «КП» заметил юмориста Павла Волю.

- За кого болеете?

- За Колумбию. У них флаг, почти как у нас!

Англичане держались организованными группками и орали порой почище всего стадиона.

Английские игроки давили, давили, и в итоге заработали пенальти, который реализовал Кейн (у этого нападающего теперь 6 голов). И в целом обязаны были доводить игру до победы.

Такая ситуация, вкупе с обилием желтых карточек, трибуны раззадорила. И в итоге то тут, то там болельщики пытались перейти от слов к делу и дотянуться друг до друга руками. На классическую драку похоже не было, но все равно неприятно. А потом и вовсе началась «битва на стаканах». Англичане и колумбийцы закидывали друг друга пивной тарой, к ужасу стюардов. Последние, впрочем, безобразников вычисляли довольно быстро.

Как бы то ни было это первые беспорядки, которые удалось заметить на нашем чемпионате. Хочется верить, на этом все и закончится.

Болельщиков из Англии приехало малоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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