Через видеокамеру в московской фан-зоне полиция нашла преступника, который был в розыске

СЕГОДНЯ 09:30 2018-07-03T09:53:26+03:00

В базу данных загружены фото 50 тысяч человек - в том числе футбольных хулиганов и карманников

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Еще перед началом футбольного Чемпионата мира стало известно, что пропускные пункты фан-зоны на Воробьевых горах и стадиона «Лужники» оборудованы системой камер видеонаблюдения. Причем, это не просто возможность следить силовикам за ситуацией в режиме реального времени. В первую очередь, это система аналитики и распознавания лиц. В базу загружены фото футбольных хулиганов из разных стран, которым за всякие нехорошие «подвиги» запрещено посещать матчи, а также множество преступников разного калибра - от обычных карманников до тех, кто находится в розыске.

Одного из таких 1 июля, во время героического матча сборной России с испанцами, опознала видеосистема.

В московском Департаменте региональной безопасности сообщают, что на входе в фан-зону машина обнаружила совпадение изображения из базы с лицом человека, который вошел на территорию под видом обычного болельщика. Дежурившие здесь сотрудники полиции подозреваемого тут же задержали. Он был доставлен в ближайшее отделение, а там при проверке личности уже было подтверждено - он, тот самый, человек, объявленный в федеральный розыск за кражу.

В тот же день благодаря камерам удалось остановить нескольких особо буйных болельщиков, которые вели себя слишком вызывающе. Однако лишать людей возможности посмотреть матч века не стали - отпустили после профилактической беседы. Бузить ребята больше не стали.

Всего система видеоаналитики и распознавания лиц стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах – это более 280 камер. В ее базе данных фотографии 50 тысяч человек.