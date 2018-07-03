2018-07-03T09:53:26+03:00
Происшествия

Через видеокамеру в московской фан-зоне полиция нашла преступника, который был в розыске

В базу данных загружены фото 50 тысяч человек - в том числе футбольных хулиганов и карманников
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Дежурившие полицейские задержали подозреваемого и увезли в ближайший отделДежурившие полицейские задержали подозреваемого и увезли в ближайший отделФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Еще перед началом футбольного Чемпионата мира стало известно, что пропускные пункты фан-зоны на Воробьевых горах и стадиона «Лужники» оборудованы системой камер видеонаблюдения. Причем, это не просто возможность следить силовикам за ситуацией в режиме реального времени. В первую очередь, это система аналитики и распознавания лиц. В базу загружены фото футбольных хулиганов из разных стран, которым за всякие нехорошие «подвиги» запрещено посещать матчи, а также множество преступников разного калибра - от обычных карманников до тех, кто находится в розыске.

Одного из таких 1 июля, во время героического матча сборной России с испанцами, опознала видеосистема.

В московском Департаменте региональной безопасности сообщают, что на входе в фан-зону машина обнаружила совпадение изображения из базы с лицом человека, который вошел на территорию под видом обычного болельщика. Дежурившие здесь сотрудники полиции подозреваемого тут же задержали. Он был доставлен в ближайшее отделение, а там при проверке личности уже было подтверждено - он, тот самый, человек, объявленный в федеральный розыск за кражу.

В тот же день благодаря камерам удалось остановить нескольких особо буйных болельщиков, которые вели себя слишком вызывающе. Однако лишать людей возможности посмотреть матч века не стали - отпустили после профилактической беседы. Бузить ребята больше не стали.

Всего система видеоаналитики и распознавания лиц стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах – это более 280 камер. В ее базе данных фотографии 50 тысяч человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Русский «Твин-Пикс»: Как журналистка «КП» ловила на живца убийцу, который расправился с красавицей-студенткой
Четыре года назад в Нижнем Новгороде убили 19-летнюю девушку. Злодей попал на камеры наблюдения. Полиция оперативно растиражировала его фоторобот. Но преступник исчез (часть 2)
Новости 24
В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине
Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG
Погода в Москве на 3 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок
В деле Скрипалей появились два подозреваемых
Facebook случайно разблокировала у пользователей людей из «черного списка»
В Киеве напуганы указом Путина об «украинских» названиях российских дивизий
Источник: Решение о переходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева не принято
Начальник генштаба ВС Украины подписал приказ о декоммунизации армии
Кроссовок Марти Макфлая продали за 92 тысячи долларов
Трамп рассчитывает сначала поговорить с Путиным с глазу на глаз
Жители Баку остались без света из-за аномальной жары
Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по вопросам нелегальной миграции
350 тысяч болельщиков посмотрели матч Россия - Испания в метро
Трансляция матча Испания-Россия стала лидером телеэфира на Украине
ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости
Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине
В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц
Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение
В Китае разработали лазерную винтовку
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии