Как уберечь гостей города от наглых бомбил

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-03T13:30:35+03:00

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Бомбилы - самые пошлые из пролетариев. Готовые снять последние трусы с клиента или даже с клиентки. Про то написаны уж тома трудов и плюс репортаж наших корреспондентов, притворившихся иностранными болельщиками, на сайте «КП».

Закон и полиция бессильны перед бомбилами в любом практически российском городе. Это я говорю ответственно, как человек, часто путешествующий по стране. Бомбилы обладают каким-то мистическим качеством, что полиция в аэропортах и на жд-вокзалах их просто не замечает.

Сам-то я давно на бомбил уж не нарываюсь, имея огромный опыт разъездов. А люди, летающие раз в год, то и дело становятся их жертвами. Прилетает человек, например, в Минводы. Выходит из аэропорта, бомбилы на него коршунами со всех сторон.

- Да я, - говорит человек, - автобусом до жд-вокзала.

- Ты чо, брат, какой автобус? У нас не ходят автобусы.

На самом деле еще как ходят, только почему-то остановка метров за 200 и за кустами ее не видно. Человек поддается натиску и едет за «рупь», так на «югах» называется тысячная купюра.

Ну а про наглость бомбил московских я уж молчу. И вот сейчас несчастные иностранцы болельщики прямо с трапов самолетов сразу попадают в цепкие лапы этих жадных отморозков. Отсюда они вывезут горькое впечатление: в дикой России таксисты почти насильно затаскивают людей в машины и ломят такие цены до города, за которые у нас дома можно бы полстраны объехать.

На самом деле бомбилы к таксистам отношения не имеют. Но иностранцы про то не знают, поскольку организаторы чемпионата не просчитали этот момент. Не просчитали, что первые россияне, после пограничников и таможенников, которые встретят наших гостей, будет вот это отродье.

Когда я прилетаю в какой-то российский город, особенно в южный, заранее знаю, что вот сейчас начнут приставать бомбилы. И надо идти, не останавливаясь. Но важно знать куда идти. Поэтому я еще в салоне самолета спрашиваю стюардов: как и чем удобнее добраться до города? И те, как правило, объясняют: выходите из аэропорта, сразу направо метров сто, и там за памятником Ленину маршрутки стоят до города или автобусом 117.

Я это к тому, что хорошо бы обязать стюардов всех авиакомпаний наших объявлять пассажирам перед посадкой как удобнее и дешевле добраться до города. Или же в зоне прилета выдавать пассажирам буклетик под названием «Как удобней проехать в наш город», ну и пусть там рекламка всякая – гостиницы, официальные такси и т.д.

Это придало бы уважения и к авиакомпаниям, и к самому городу. А бомбилы пусть займутся трудом полезным на радость Пенсионному фонду.

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