Новый поворот: в покушении на Скрипалей подозреваются два киллера

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-03T12:49:31+03:00

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Потратив тысячи часов на изучение сотен объектов из Солсбери, в Скотланд-Ярде сообщили об «огромном прорыве» в расследовании дела Скрипалей. Полицейские пришли к выводу, что 4 марта в маленьком английском городке действовало сразу 2 отравителя. Как пишет издание The Sun, злоумышленники покинули Соединенное Королевство на следующий день после инцидента и теперь «находятся под личной охраной президента России Владимира Путина».

Разумеется, никаких доказательств предоставлено не было. Все это как всегда из области «highly likely» (весьма вероятного). И, как подчеркивают журналисты The Sun, «следователи полны решимости возбудить уголовное дело в отношении виновных, но, так как те не в Британии, сделать это будет очень сложно».

- Реакция возможна только в том случае, если версии будут излагаться официально, по установленным каналам и с доказательствами, - рассказал радио «Комсомольская правда» председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. - А реагировать на газетные статьи по определению бессмысленно. То, что британская сторона последовательно уклоняется от того, чтобы как-то свою позицию официализировать, приглашать российскую сторону к сотрудничеству, вместе пытаться установить истину - это уже непреложный факт. Уверен, что Россия не меньше, чем Великобритания, заинтересована в том, чтобы была установлена истина в этой трагической ситуации. Но британская сторона идет по пути либо официальных голословных обвинений, либо вот таких вбросов в прессу.

- А почему это происходит именно сейчас?

Конечно же, это связано с тем, что происходит сейчас в России. Я имею в виду Чемпионат мира по футболу и реакцию на него в том числе британских болельщиков. Эта реакция радикальным образом расходится с тем, что британцам навязывали их СМИ и официальные лица все последние месяцы. Наверное, теперь требуется вновь вернуть в их сознание образ России, как угрозы, врага, как страны, которая убивает собственных граждан. Я вижу в этом прямую связь.

- Действительно, сейчас был создан позитивный образ России даже в западных СМИ. Смогут ли его испортить?

- Вряд ли можно будет переубедить тех, кто физически побывал в нашей стране и ощутил на себе атмосферу российского гостеприимства. Ну а те британцы, которые все это наблюдали по телевизору, увы, и далее будут становиться жертвами манипуляций с их сознанием. И чем дальше мы будем отходить от чемпионата, тем больше эти манипуляции будут сказываться на сознании людей. Мы это видели и ранее. Мы понимаем всю мощь западных СМИ, которые на самом деле весьма зависимы. И антироссийская линия, конечно же, будет продолжена до тех пор, пока будет сохраняться стратегия сдерживания России Западом. А я пока не испытываю иллюзий в отношении пересмотра этой стратегии.

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