Авторы сенсации сели в лужу

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-03T14:45:15+03:00

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3 июля соцсети запестрели фотографиями бурых луж и покрасневших автомобилей на стоянке перед заводоуправлением Надеждинского метзавода. Новость о том, что на город ночью пролился красный дождь, подхватили некоторые СМИ. Экологи заговорили о проблеме загрязнения окружающей среды. Слухи о токсичности «дождя» расползлись по городу...

Норильский апокалипсис оказался фейком. А причиной незапланированной окраски стал… субботник. 30 июня сотрудники завода убирали территорию, чистили кровлю. Часть мусора и собранной ржавой пыли с крыши не убрали. А ночью поднялся ветер…

Дальнейшее понятно: пыль легла тонким слоем на парковку и машины, а прошедший затем дождь разбавил сухую «краску». Территория перед заводоуправлением предстала перед очевидцами в стиле марсианского пейзажа. Больше таких изменений городского пейзажа нигде замечено не было.