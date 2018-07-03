Эксперты подсчитали, сколько будут жить будущие пенсионеры

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-03T15:11:39+03:00

Датская реформа 2006 года предполагала, что пенсионный возраст в этой стране будет индексироваться с учетом увеличения продолжительности жизни граждан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Ожидаемая продолжительность жизни на заслуженном отдыхе первого поколения российских мужчин, которое выйдет на пенсию уже после увеличения пенсионного возраста до 65 лет, составит 14 лет и 6 месяцев. А женщин, достигших того же рубежа (им пенсионный возраст собираются повысить до 63 лет), - примерно 23 года.

Такие выводы содержатся в докладе экспертов Высшей школы экономики «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Как пишут исследователи, эти показатели близки к так называемой «датской демографической границе». Датская реформа 2006 года предполагала, что пенсионный возраст в этой стране будет индексироваться с учетом увеличения продолжительности жизни граждан. Нижняя планка границы средней продолжительности жизни после выхода на пенсию в Дании была установлена в 14,5 лет. В соответствии с датскими прогнозами на рост продолжительности жизни их граждан, там собираются повышать пенсионный возраст в несколько этапов. Для начала — до 67 лет (для всех — и мужчин, и женщин) к 2022 году.

Если верить отечественным прогнозам о росте продолжительности жизни уже в России, «датской границы» по пребываю мужчин на пенсии мы достигнем к 2028 году (говорим о мужчинах, поскольку наши женщины традиционно живут дольше). Именно тогда, по планам правительства, пенсионный возраст для сильного пола будет повышен до 65 лет.

Важный момент: речь идет именно о предполагаемой продолжительности жизни тех, кто дожил до 60-ти с лишним. Поскольку в России есть еще одна проблема: более высокая, чем в европейских странах, смертность мужчин в достаточно молодом возрасте — 35 — 39 лет. К пенсионному возрасту, однако, эта проблема отношения не имеет — не переносить же пенсионный возраст на 35 лет.

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