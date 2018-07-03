Эксперты подсчитали, сколько будут жить будущие пенсионеры
Ожидаемая продолжительность жизни на заслуженном отдыхе первого поколения российских мужчин, которое выйдет на пенсию уже после увеличения пенсионного возраста до 65 лет, составит 14 лет и 6 месяцев. А женщин, достигших того же рубежа (им пенсионный возраст собираются повысить до 63 лет), - примерно 23 года.
Такие выводы содержатся в докладе экспертов Высшей школы экономики «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Как пишут исследователи, эти показатели близки к так называемой «датской демографической границе». Датская реформа 2006 года предполагала, что пенсионный возраст в этой стране будет индексироваться с учетом увеличения продолжительности жизни граждан. Нижняя планка границы средней продолжительности жизни после выхода на пенсию в Дании была установлена в 14,5 лет. В соответствии с датскими прогнозами на рост продолжительности жизни их граждан, там собираются повышать пенсионный возраст в несколько этапов. Для начала — до 67 лет (для всех — и мужчин, и женщин) к 2022 году.
Если верить отечественным прогнозам о росте продолжительности жизни уже в России, «датской границы» по пребываю мужчин на пенсии мы достигнем к 2028 году (говорим о мужчинах, поскольку наши женщины традиционно живут дольше). Именно тогда, по планам правительства, пенсионный возраст для сильного пола будет повышен до 65 лет.
Важный момент: речь идет именно о предполагаемой продолжительности жизни тех, кто дожил до 60-ти с лишним. Поскольку в России есть еще одна проблема: более высокая, чем в европейских странах, смертность мужчин в достаточно молодом возрасте — 35 — 39 лет. К пенсионному возрасту, однако, эта проблема отношения не имеет — не переносить же пенсионный возраст на 35 лет.
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