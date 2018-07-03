Штормы закончились. Впереди 15 лет штиля

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-03T17:21:40+03:00

Кампания по распределению долей квот на вылов водных биоресурсов вышла на финишную прямую. Но впереди еще много работы

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569 заявок от Дальнего Востока

Крабовым инвестициям не дают выхода

Знаковое событие десятилетия для российских рыбаков - кампания по перезакреплению долей квот на вылов рыбы в российских и международных водах с 2019 по 2033 год - приближается к апогею. Бассейновые комиссии Росрыболовства, дав допустившим ошибки в заявках рыбакам время на исправление недочетов, провели финальное рассмотрение поступивших запросов на перезаключение договоров на вылов рыбы на ближайшие 15 лет. Уже опубликованы протоколы заседаний комиссий по Северному и Дальневосточному бассейнам, где озвучены списки рыболовецких компаний, которых наделят долями квот, и компаний, которым в предоставлении лимитов будет отказано. На подходе Запад, где с обладателями квот определятся в ближайшие дни. Отраслевое сообщество предварительно оценивает проведенную Росрыболовством работу как профессиональную и открытую.

Первыми узнали о результатах рассмотрения заявок рыбаки Северного бассейна. Протокол работы комиссии, а также приказы об утверждении перечня заявителей, допущенных к перезакреплению долей квот на добычу в российских и международных водах, и перечня, кому в долях квот отказано, были опубликованы на сайте Росрыболовства 13 июня.

Рыбаки, ведущие промысел в Северном бассейне, получат право добывать 14 видов водных биологических ресурсов. Наибольшее количество компаний - по 106 - допустят к вылову трески и пикши в международных водах.

Также опубликован перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли по результатам расчета, - в нем 11 компаний.

- У комиссии по Северному бассейну было наименьшее количество заявок из всех бассейнов, - рассказал председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера», наблюдатель от рыбацкого сообщества в Северной бассейновой комиссии Владимир Григорьев. - Всего мы рассмотрели 569 заявок. Работа была напряженной, потому что сроки поставили достаточно короткие, приходилось задерживаться до позднего вечера. Но задачу выполнили раньше всех. Никаких вопросов к работе комиссии у меня как у наблюдателя нет. Все работали профессионально и продуктивно. После первого этапа было 66 замечаний, ко второму этапу в июне все замечания были устранены. Практически все реально работающие предприятия прошли заявочную кампанию благополучно и успешно получили свои доли квот.

Вопрос выделения инвестквот под вылов крабов до сих пор не решен. Фото: globallookpress.com

25 июня рыбохозяйственное ведомство опубликовало протокол работы комиссии по самому крупному бассейну - Дальневосточному. Объемный документ свидетельствует о том, какую титаническую работу пришлось провести бассейновой комиссии, чтобы рассмотреть все заявки. Доли квот на вылов в пяти морях около 30 видов рыб, кальмары, креветки, больше 10 видов краба, почти два десятка видов беспозвоночных распределены между несколькими сотнями рыбопромысловых компаний.

По оценке президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, работавшего в бассейновой комиссии в статусе наблюдателя от отраслевого сообщества, комиссия поработала хорошо.

- В нашем бассейне поступило больше всего заявок - почти 3 тысячи, - сообщил Максим Козлов. - Это огромное количество нам пришлось рассмотреть в довольно сжатые сроки, так что работали в авральном режиме - без выходных и до глубокой ночи. Мы прошли несколько этапов - рассмотрение заявок, устранение замечаний, итоговый отбор. Комиссия работала непредвзято. Замечания со стороны Росрыболовства были объективными. Порадовал подход членов комиссии - они стремились в рамках закона рассмотреть каждую заявку максимально положительно, чтобы компания получила положенную ей долю квот. В следующий раз, когда через 15 лет снова начнется кампания по распределению квот, а я надеюсь, что к тому времени исторический принцип сохранится, Росрыболовство запланирует чуть больше времени для работы комиссий.

Ждут итогов рассмотрения заявок рыбаки Запада. После публикации последнего протокола квотная кампания-2018 перейдет к заключению договоров о закреплении долей квоты.

О порядке дальнейших действий рыбацкое сообщество проинформировал заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук на внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве 21 июня.

Процесс переоформления договоров на вылов рыбы завершится к 8 сентября. Фото: globallookpress.com

- По некоторым пользователям, где не требуется расчетов, договоры будут заключаться уже с 4 июля. Для всех остальных заявителей расчет долей будет проходить до 25 июля. С 4 августа планируется размещение актов по результатам этих расчетов. Планируется подписание договоров до 8 сентября, - отметил замглавы главного рыбного ведомства страны.

По оценке президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ), председателя Общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева, кампания по перезаключению договоров на вылов ВБР проходит в целом без нарушений, однако финальную оценку рыбаки будут готовы дать после публикации информации от всех бассейновых комиссий.

- Два этапа заявочной кампании прошли, мы констатировали прозрачность процесса. Серьезных нарушений нет, - сказал он на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Кроме того, заключены соглашения о строительстве 10 рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке на сумму в общей сложности более 15 млрд. рублей.

Вместе с тем по-прежнему не решен вопрос по выделению инвест-квот под самый рентабельный ресурс российских морей - крабов. Строить краболовные суда под инвестиционные квоты рыбаки Дальнего Востока и Севера готовы. По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, если правительство примет постановление об инвестквотах для краболовных судов, то это обеспечит постройку минимум 40 кораблей в ближайшие пять лет. Уже запланировано строительство на региональных верфях 17 судов для промысла краба: 10 - на Амурском судостроительном заводе, 7 - на Хабаровском судостроительном заводе (по одному судну уже заключены контракты и начато производство судового оборудования).

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК) - крупнейший добытчик крабов в Северном бассейне - уже наметил инвестиционную программу, предусматривающую строительство 10 краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе. По словам председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, в случае принятия положительного решения по крабовым инвестквотам СЗРК готов увеличить заказ на российских верфях еще на шесть судов.

В декабре 2017 года профильная правительственная подкомиссия под председательством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьера правительства Юрия Трутнева поручила Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами до 1 июля предоставить в правительство проект постановления, регулирующего распределение инвестиционных квот на краба в Дальневосточном и Северном бассейнах, но пока этого не произошло.

В начале июня, отвечая на вопросы журналистов на полях Медиасаммита во Владивостоке, дальневосточный полпред подтвердил свою позицию: механизм инвестиционных квот должен быть обязательно распространен на крабовые ресурсы. Но решение, которого так ждут краболовы и судостроители, пока гуляет где-то по чиновничьим кабинетам.

«До сих пор не внесены изменения в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к объектам инвестиций - судам для промысла крабов в целях распределения инвестиционных квот, - констатирует в письме полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - заместителю председателя правительства России Юрию Трутневу президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Без принятия соответствующих изменений заключение контрактов на строительство судов рыбопромыслового флота в указанном количестве представляется невозможным».

Президент отраслевой Ассоциации попросил вице-премьера поручить Минсельхозу России в ближайшее время внести проекты нормативных правовых актов о включении судов краболовного флота в перечень объектов, под которые распределяются «квоты под киль».

«Квотам под киль» ищут новых претендентов

Росрыболовство подписало с рыбаками договоры на строительство 33 новых судов. Фото: Игорь ЗАРЕМБО/РИА Новости

Параллельно квотной кампании Росрыболовство продолжает поиск соискателей на инвестиционные квоты - программу долгосрочного наделения рыбодобывающих компаний лимитами на вылов ВБР взамен на инвестиции в строительство добывающего флота на российских верфях или создание береговых заводов.

Напомним: по итогам первого этапа заявочной кампании Росрыболовство подписало с рыбаками договоры на строительство 33 новых судов с общим объемом инвестиций 110 млрд. рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За сборы без поборов

Высокие налоги для рыбаков могут снизить объем поставляемой на берег рыбы.

Особенно рыбаков волнует проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса». 27 июня эту главу обсуждали на совещании в Минсельхозе. В совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова участвовали представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС, Росрыболовства, а также председатель Общественного совета при Минсельхозе Сергей Королев и председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев.

Минэкономразвития предложило представить пояснительную записку к законопроекту с оценкой предполагаемых социально-экономических последствий принятия поправок в Налоговый кодекс и их влияние на рентабельность рыбопромышленных предприятий. Минвостокразвития выступило с инициативой предоставлять льготу при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в случае реализации инвестиционных проектов. Также участники совещания обсудили подходы к определению статуса градо- и поселкообразующих предприятий и поддержали предложение Общественного совета при Росрыболовстве об исключении к ним требования о запрете размещения филиалов в других муниципальных образованиях и субъектах Федерации.

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение президента ВАРПЭ Германа Зверева об установлении льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов для субъектов прибрежного рыболовства. Как отметил Герман Зверев, «отмена льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов приведет к увеличению налоговой нагрузки, например на прибрежных рыбодобытчиков Дальнего Востока, почти в девять раз - со 118 млн. рублей до 1041 млн. рублей. В случае применения предлагаемой ВАРПЭ льготы налоговая нагрузка увеличится на 32% - до 156 млн. рублей».

Протокол согласительного заседания подготовят в кратчайшие сроки, после чего законопроект направят в правительство. Как подчеркнул Илья Шестаков, «остаются неурегулированными некоторые важные нормы законопроекта, поэтому предполагается проведение совещания у заместителя председателя правительства Алексея Гордеева».

Работа над ошибками

Кампания по сбору заявок на предоставление долей квот на вылов водных биоресурсов на ближайшие 15 лет стартовала в России 1 апреля. К 10 мая в Росрыболовство подано около 5 тысяч заявок от рыбопромысловых компаний со всей страны.

Рассмотрением заявок занимались три бассейновые комиссии, возглавляемые заместителями главы Росрыболовства. Комиссию по Дальнему Востоку возглавил замглавы Росрыболовства Петр Савчук, по Северному бассейну - заместитель руководителя ФАР Яна Багрова), по Западному (Азово- Черноморский, Волжско- Каспийский, Западно- Сибирский, Восточно- Сибирский и Байкальский бассейны) - замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

На первом этапе все три комиссии при участии наблюдателей от сообщества рассмотрели поступившие документы и озвучили рыбакам замечания, которые в случае их неустранения могли стать основанием для отказа в предоставлении квот на вылов водных биологических ресурсов (ВБР). Озвучив замечания, комиссии дали рыбакам время для исправления недочетов - до начала июня. Возможность провести работу над ошибками сохранила многим компаниям шансы на сохранение бизнеса - принципиальных недочетов в заявках было очень много. Если бы по настоянию отраслевого сообщества в законодательство предусмотрительно не внесли поправки, дающие рыбакам право исправлять выявленные ошибки в заявках, многие компании попрощались бы с квотами надолго.

Рыбаки заявки оперативно поправили. Активно помогала им устранять недочеты Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ), державшая руку на пульсе с самого старта квотной кампании-2018.

В первых числах июня комиссии снова приступили к работе. Итогом стало определение окончательного списка компаний, за которыми перезакрепляется право добывать ВБР.