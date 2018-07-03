Идет набор студентов на самый международный бакалавриат в России

СЕГОДНЯ 16:25 2018-07-03T17:15:50+03:00

Почти все учебные курсы – это не лекции, а семинары в небольших интерактивных группах.

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В Школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета открыт набор студентов на 1-й курс бакалавриата. Эксперты отмечают, что это, пожалуй, самый международный бакалавриат в России, ориентированный на абитуриентов, готовых получать образование на английском языке. Причем, основные курсы будут преподавать люди, получившие PhD, то есть докторскую степень, в ведущих мировых университетах.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

В бакалавриате Школы 7 направлений подготовки, на каждом направлении 15 мест, свой набор ЕГЭ и отдельный конкурс.

Коротко о направлениях бакалавриата:

- Экономика. ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание; 15 бесплатных мест.

- История. ЕГЭ: русский язык, обществознание, история. 8 бесплатных + 7 платных мест.

- Биология. ЕГЭ: русский язык, математика, биология. 15 бесплатных мест.

- Медиакоммуникации. ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание. 8 бесплатных + 7 платных мест.

- Искусства и гуманитарные науки. ЕГЭ: русский язык, история, иностранный язык. 8 бесплатных + 7 платных мест.

- Социология. ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание. 8 бесплатных + 7 платных мест.

- Прикладная информатика. ЕГЭ: русский язык, математика, информатика и ИКТ. 15 бесплатных мест.

30% учебного времени у студентов бакалавриата — авторские курсы, которые студенты выбирают свободно. В конце второго года обучения студенты выбирают один из 7 профилей, на изучение которого отводится 1/3 учебного времени:

Все выпускники Школы получают диплом бакалавра государственного образца, в котором будет указан профиль, выбранный после второго курса. В случае выбора дополнительной специализации, она также будет указана в дипломе.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Если вы находитесь в Тюмени, то документы необходимо предоставить в приемную комиссию Тюменского государственного университета по адресу г. Тюмень, ул. Ленина д. 25. Прежде чем подавать документы, зайдите в каб. 207: там находятся наши студенты, у которых вы сможете уточнить порядок действий.

Если вы не можете приехать в Тюмень, документы необходимо подать в электронном виде через личный кабинет на сайте приемной комиссии. При возникновении технических сложностей звоните по телефону +7 (932) 325 91 96.

Основные курсы будут преподавать люди, получившие докторскую степень в ведущих мировых университетах.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?

- Оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность, гражданство поступающего (заверения копий указанных документов не требуется);

- Заявление о приёме на обучение;

- Оригинал или копия документа государственного образца об образовании, удовлетворяющего требованиям соответствующего уровня образования (заверения копий указанных документов не требуется) (в случае, установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного образования);

- Согласие поступающего на обработку его персональных данных;

- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в ТюмГУ (представляются по усмотрению поступающего);

- Поступающие, пользующиеся особым правом и (или) преимуществом, должны предоставить соответствующий документ (документы), подтверждающий данное право (права) или преимущество

- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в ТюмГУ (представляются по усмотрению поступающего);

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ?

Прием документов на бакалавриат заканчивается 26 июля на бесплатные места и 30 августа на места с оплатой стоимости обучения.

Соответствует ли Школа перспективных исследований вашим интересам? В чем особенности самого международного бакалавриата в России? Как учиться у зарубежных профессоров и что делать после окончания наших образовательных программ? 10 июля в 19:00 директор Школы Андрей Щербенок, ответит на эти и любые другие вопросы по адресу: ул. 8 Марта 2к.1, ауд. 501. Вход свободный. Встреча будет транслироваться онлайн по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=SpQm7U-fpp0.

Свои вопросы можно задать во время онлайн трансляции.