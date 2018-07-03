2018-07-03T17:21:40+03:00
Экономика

За тех, кто с тралом!

День рыбака в этом году приходится на 8 июля (второе воскресенье месяца). Отмечать праздник в нашей стране будут в 50-й раз
Семен ГОРСКИЙ
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Нептун и русалки - главные герои праздника. Фото: magadagorod.ruНептун и русалки - главные герои праздника. Фото: magadagorod.ru
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В регионах праздник встретят разными мероприятиями - от гастрономических фестивалей и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и спортивных состязаний. И, конечно, по традиции главным угощением праздника будет уха.

Конечно, больше всего ждут праздника в традиционно рыбных регионах - на Дальнем Востоке, Балтике, в Заполярье, на Черном, Азовском и Каспийском морях. Но знаменательный день не останется незамеченным и во вроде бы «сухопутных» уголках страны.

День рыбака учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года. Праздник официально отмечается с июля 1968 года. А в 1980-м власти официально закрепили за праздничным днем второе воскресенье июля. Так страна подчеркнула важность промысла в экономике и сделала рыбацкую профессию престижной.

Но не надо путать День рыбака и Всемирный день рыболовства. Последний всегда отмечают в один и тот же день - 27 июня. По оценке ООН, рыбное хозяйство и аквакультуры обеспечивают прямую и косвенную занятость более полумиллиарда человек.

Активнее всего День рыбака отмечают в приморских поселках и городках. Главный и почетный гость на каждом празднике - Нептун со свитой русалок. И куда же на рыбацком празднике без ухи? Ее варят в огромных количествах.

Сахалин

В Южно-Сахалинске пройдет сказочное представление - в главных ролях Нептун, Царица морская и Золотая рыбка. Запланированы тематические рыбные ярмарки, где можно будет купить рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня. В целом на Сахалине и Курилах праздник встретят концертами, народными гуляньями и бесплатной ухой.

Приморье

На Спортивной набережной Владивостока в 10.00 вот уж много лет начнется праздничный концерт. На всех наварят ухи и сделают горячий чай. Самые юные зрители получат в подарок надувные шары с символикой праздника. Жители и гости города примут участие в конкурсах и получат призы. В Приморье праздник каждый год посещает более 3500 зрителей.

Камчатка

Петропавловск- Камчатский начнет основные праздничные мероприятия 8 июля. Для гостей приготовлены ярмарка рыбы и аттракционы. Изюминка - встреча Нептуна и его свиты. В программе чествование рыбаков, концерт, мероприятие «Звезда рыбака», конкурсы и угощения ухой. Вечером на главной площади пройдет музыкальное шоу. Оно завершится праздничным салютом.

Заполярье

В Мурманске подходят к празднику основательно - сначала в торжественной обстановке расскажут о передовиках и династиях. В областном Дворце культуры лучших представителей отрасли и ветеранов наградят дипломами. На главной площади города праздник начнется в 14 часов. Жителей и гостей заполярной столицы ждет концертная программа с участием местных артистов и коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ямал

На Ямале День рыбака «кочует» с конца июня по конец июля. Концерт, соревнования в национальных видах спорта и гонки на лодках-калданках. Среди хозяек устраивают конкурс по разделке на филе свежевыловленного язя. Завершатся праздничные мероприятия 19 августа - на фактории Быстринка. В этом году северянам, помимо традиционных спортивных конкурсов, предлагают попробовать силы в сдаче нормативов ГТО. Также в программе показ летней национальной одежды, семейные состязания и выбор лучшего рыбака.

Таймыр

Здесь праздновать будут без малого месяц. Ежегодно - на 20 площадках культурная программа с организацией национальных подворий, дегустаций блюд из рыбы, выставок изделий декоративно-прикладного искусства, а также спортивных мероприятий. Но главное событие - чествование лучших рыбаков. В этом году пройдет конкурс «Рыбаки Таймыра».

ПОЗДРАВЛЯЮ!

«День рыбака - это прежде всего праздник тех, кто избрал суровую, но такую важную профессию, кто трудится на наших морских просторах, кто поставляет к столу жителей России качественную продукцию и заботится о расширении ассортимента, улучшении ее качества. Значение праздника в нашей стране растет. Сейчас предприятия отрасли начинают масштабную программу обновления рыбопромыслового флота, создания новых береговых предприятий и новых рабочих мест. Это праздничный день для всех, кто в нелегких условиях ведет промысел, выпускает продукцию, охраняет, изучает и восполняет запасы водных биоресурсов, для всех, кто связан с рыбопромышленным комплексом России. Особые поздравления в этот день - ветеранам отрасли! Желаю всем хорошего улова, экипажам - крепкого здоровья, бодрости духа и спокойного моря!»

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Катерина МАРТИНОВИЧ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Не ловить, а разводить

В России может появиться новый праздник.

Почувствуйте разницу: День рыбака отмечают те, кто добывает «дикую» рыбу в Мировом океане, а День рыбовода - специалисты, занимающиеся разведением водных биоресурсов. Эдакие «водные фермеры».

Отмечать заслуги работников предприятий аквакультуры предлагается 7 сентября. Предложение об установлении праздника рыбоводов поддержали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства)», Союз производителей и экспертов аквакультуры. Проект постановления правительства России «О Дне рыбовода» уже проходит общественное обсуждение.

В первую очередь праздник необходим для стимулирования рыбоводства. Сегодня аквакультура у нас развита слабо: вылавливается биоресурса примерно в 27 раз больше, чем разводится. По вылову Россия входит в пятерку лидеров, а по разведению не попадает и в двадцатку.

Дата проведения Дня рыбовода выбрана не случайно: 7 сентября 1829 года родился основоположник отечественного рыбоводства Владимир Врасский. Прожил ученый всего 33 года, но многое успел. Заинтересовавшись искусственным оплодотворением рыбьей икры, Владимир Павлович поставил цель провести массовое разведение мальков лосося, форели и сига, а также акклиматизацию на севере осетровых для заселения этими ценными породами водоемов Новгородской губернии. В 1856 - 1857 годах построил на реке Пестовке в селе Никольском первый в России рыбоводный завод и организовал при нем прудовое хозяйство. Предприятие работает до сих пор.

Как и в большинстве стран, рыбоводство в России считается частью животноводческой отрасли. У нашей страны огромные перспективы развития рыбоводства: площади водных ресурсов в России намного масштабнее, чем в других странах, одни озера составляют около 25 млн. гектаров, 5 млн. гектаров водохранилищ, около 155 гектаров прудов... Тем не менее Россия производит меньше чем полпроцента от мирового объема промышленно произведенной рыбы и, по словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, занимает одно из последних мест в мире по развитию рыбоводства.

- Для сравнения: на Китай приходится боле 70% мировой аквакультуры, - говорит Герман Зверев. - Китайские рыбоводы производят более 50 млн. тонн такого рода продукции, российские - 10 тысяч тонн. Примечательно, что четверть всей мировой аквакультуры, а это 24 млн. тонн, составляют водоросли. Та же морская капуста. Прирост начался в последние 4 - 5 лет, водоросли - новый, растущий по доходности рынок.

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