2018-07-03T18:14:53+03:00
Наши права и льготы

Электронному больничному в России исполнился год

В июле 2017 года в нашей стране был узаконен бюллетень нового поколения, подводим итоги
Анна ДОБРЮХА
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В июле исполняется ровно год, как в нашей стране узаконен больничный лист нового поколения — электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). «Цифровой» бюллетень нельзя подделать, испортить или потерять. Сегодня такие больничные выдают более половины поликлиник и больниц по всей стране, в конце июня был оформлен «юбилейный», 1,5-миллионный электронный листок нетрудоспособности, сообщает Фонд социального страхования (ФСС РФ). Напомним, Фонд обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи ЭЛН по всей стране. Конкретный пациент может воспользоваться электронным больничным, если к этой системе подключилась медицинская организация, где лечится человек, и его работодатель.

СПРАВКА «КП»: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В оформлении и оплате любого больничного листа задействовано несколько инстанций: поликлиника/больница, работодатель и Фонд социального страхования, из средств которого оплачиваются листки нетрудоспособности. При традиционной модели - бумажных больничных - приходится тратить немало средств (и времени) на выпуск бланков строгой отчетности со спецзащитой, процедуру их заказа-доставки-хранения, а также ведение документации, составление-передачу отчетности в фонд и прочее. Не говоря уже о порче больничных, ошибках в них, потере и т. д., когда пациенты вынуждены лишний раз брать отгулы на работе либо тратить свое свободное время, чтобы переоформить бюллетень. Для избавления от этих и других неудобств ФСС РФ совместно с другими ведомствами разработал и реализует проект «Электронный листок нетрудоспособности». На практике сервис работает так. Лечащий врач в специальной программе со своего рабочего компьютера заполняет электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и сообщает его номер пациенту. При закрытии больничного врач удостоверяет цифровой бюллетень своей электронной подписью. Работодатель получает доступ к электронному больничному через систему информационного взаимодействия после сообщения номера ЭЛН работником, при этом информация загружается непосредственно в бухгалтерскую систему работодателя. После необходимой обработки работодатель передает данные в Фонд соцстраха для получения средств на оплату больничных своим работникам (как правило, на эту сумму снижаются взносы работодателя в ФСС).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По последним данным ФСС общее количество выданных электронных больничных листов в России составляет 1 598 780. Среди регионов-лидеров по числу оформленных ЭЛН Белгородская область (первое место, 169 910 электронных больничных листов), на втором месте – Липецкая область (94 820 листов), на третьем месте – Кемеровская область (87 415 листов).

По соотношению бумажных и электронных бюллетеней лидирует Республика Мордовия (52,83% электронных листков нетрудоспособности), затем идут Белгородская область – 48,73%, Липецкая область – 42,6% и Чеченская Республика – 32,85%. Всего на сегодня выдают электронные больничные листы 5 757 медицинских организаций по всей России.

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