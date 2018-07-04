Кулинарное рандеву чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-03T19:32:29+03:00

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Путь к сердцу болельщика лежит через желудок. В этом убеждаются посетители передвижного фестиваля Welcome foodball cup в рамках проекта «Гастрономическая карта России». Караван «ГАЗелей»-фудтраков уже посетил Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Калининград, 6 июля «ГАЗели NEXT» едут в Казань, 8 июля - в Саранск, 10 июля - в Самару, 14 июля - в Санкт-Петербург.

Рассказывает директор по реализации и маркетингу «Горьковского автозавода» Группы ГАЗ Олег Марков: - В конкурсе Федерального агентства по туризму участвовало шесть компаний, кастинг был жесткий, требования высокие. Ключевую роль в выборе наших машин сыграла их надежность, способность работать в любых климатических зонах, техническая оснащенность, отвечающая всем требованиям санэпиднадзора, а также функциональность и удобство.

В фестивале участвуют четыре базовые модификации автомобилей для розничной торговли и уличного фастфуда. В набор оборудования входят грили и фритюрницы, печи, холодильные шкафы и морозильники, вытяжные зонты. Внутри есть гардероб, биотуалет, установка для горячей воды, дезинфекционные лампы, диспенсеры, необходимые для мытья рук. Генераторы обеспечивают автономную работу всей системы энергообеспечения до 12 часов.

- Мы уделяем большое внимание производству фудтраков, - объясняет Олег Марков. - Этот фестиваль наглядно показывает, как эффективно организовывать мобильные точки питания в мегаполисах, на различных загородных мероприятиях и праздниках.

Во время фестиваля «ГАЗели» превращаются в мобильные пельменные, котлетные, пирожковые. Гости могут отведать осетинские пироги, перепечи - старинное блюдо удмуртских кулинаров, татарский эчпочмак, бурятские буузы, башкирский мед, калачи, плов, ростовские курники, огуречное варенье, гречишные блины.

Зарубежные гости кулинарного праздника от души развлекаются: танцуют под «Калинку», водят хороводы, поют, фотографируются с девушками в кокошниках.

- Мы хотим показать гостям чемпионата и самим горожанам, что русская кухня - это не только борщ и икра, что это вкусно и разнообразно, - рассказывает координатор фестиваля Екатерина Шаповалова. - Если мы говорим о развитии туризма в России, если мы действительно хотим, чтобы к нам ехали иностранцы, чтобы сами россияне активно путешествовали, нам необходимо развивать мобильный стритфуд. Без фудтраков это невозможно сделать, это титульная сторона туризма.

Путь к сердцу болельщика лежит через желудок. Фото: пресс-служба Группы ГАЗ.

Но пока уличный стритфуд в России находится в зачаточном состоянии. В законодательстве нет понятия мобильной торговли как такового. В результате все согласования торговой точки происходят так же, как и для стационарного торгового объекта. На все согласования уходит очень много времени, теряется сама идея мобильности.

В правительстве говорят, что закон уже проработан. Если он будет принят, это будет толчок развитию не только стритфуда, но и российской автомобильной промышленности:

- Минпромторгом России внесен в правительство РФ законопроект, в котором предлагается утвердить упрощенный порядок работы мобильных торговых объектов, - отмечает Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ. - В случае принятия законопроекта за три - пять лет предприятиями российского автопрома оценочно может быть реализовано 50 тысяч грузовых автомобилей для использования в качестве автомагазинов, автокафе, фудтраков. Кроме того, совокупные частные инвестиции в мобильную торговлю и обслуживающую инфраструктуру составят минимум 220 млрд. рублей. Местные бюджеты получат дополнительные поступления от платы за размещение мобильных объектов.