Червонцы в ушах и бутылки в сейфах

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-04T01:03:49+03:00

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1. Банковские вклады

Самый надежный способ сбережений. Но именно сбережений, а не получения дополнительного дохода.

- Сколько нужно денег для относительно безбедной старости? В соцопросах обычно справедливыми деньгами называют 40 тыс. руб. в месяц, - объясняет экономист Максим Кваша. - Предположим, что человек проводит на пенсии 20 лет. Это 10 млн. руб. Такие деньги можно накопить, откладывая по 20 тыс. руб. каждый месяц в течение 40 лет. Но не забываем, что есть инфляция. Поэтому с каждым годом эта сумма должна быть выше. Например, если инфляция 4%, а вы держите деньги на вкладе под 4%, то получаете по итогам года нулевую прибыль (т. е. просто сохраняете без потерь. - Ред.). Если вам удастся обыграть инфляцию, хотя бы на 2%, то для достижения финансовой цели достаточно откладывать в 1,5 раза меньше (13 тыс.). Сейчас ставки по рублевым депозитам составляют около 6% годовых, а годовая инфляция меньше 4%.

Имейте в виду: в одном банке не надо держать больше 1,4 млн. руб. - максимальная сумма страхового возмещения, которую государство вернет вкладчикам при банкротстве учреждения. И еще нужно выбирать депозит с возможностью пополнения. Тогда в любой момент на него можно докладывать деньги.

- Не бывает вкладов на 10 лет. Обычно их срок от 3 месяцев до года. Поэтому вам надо будет регулярно заново пристраивать свою заначку. Но ставки по депозитам постоянно снижаются, и найти выгодное предложение будет все труднее, - напоминает эксперт Банки.ру Ольга Кучерова.

2. Валюта

Ставки по депозитам в долларах значительно ниже рублевых: около 2%. Это примерно соответствует годовой инфляции в США. То есть теоретически долларовый вклад только сохраняет, но не приумножает. Выиграют или проиграют предпочитающие долларовое сбережение рублевому на 20-летнем отрезке времени, неизвестно. Периодические девальвации национальной валюты с лихвой компенсируют разницу условий по депозитам. Например, при средней разнице процентной ставки между рублевым и долларовым депозитами в 10%, на отрезке 1998 - 2018 гг., валютный вклад оказался прибыльнее.

3. Недвижимость

Здесь нужно предварительно скопить хотя бы 1 млн. руб. Взять ипотеку еще на 2 млн. И купить квартиру за 3 млн. руб. В Подмосковье это однушка, в провинции - двушка или трешка. Сдавать за 20 тыс. руб. в месяц - и этими деньгами расплачиваться по кредиту. При нынешней ставке 10% годовых ежемесячный платеж составит 19 тыс. руб. За 20 лет, как раз к выходу на пенсию, долг погасите. Дальше будете получать доход.

4. Золото

Золото может дорожать или дешеветь, но поменять его на кусок хлеба можно будет всегда. Например, нынешние цыгане, отнюдь не чуждые достижений цивилизации, до сих пор доверяют только желтому металлу.

- Недавно к нам приходил табор цыган, купили царские золотые червонцы - по 25 тыс. руб. за монету. Эти люди не доверяют бумажным деньгам. И правильно делают. Цыганки носят монетки в ушах, как сережки. Это и украшение, и сохранение капитала, - рассказывает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Интересно, а где хранить сокровища, если уши не проколоты? В банковской ячейке или домашнем сейфе?

- Да хоть где! Можно и закопать. Золото не окисляется, оно и в воде может храниться, - рассказывает Вязовский.

Драгоценные металлы и камни действительно гарантированно будут иметь ценность в обозримом будущем. Но вот какую - вопрос.

- В 1980 году золото стоило дорого - $850 за унцию. Потом оно дешевело. Надо было ждать 25 лет, чтобы оно вернулось к этой отметке. Вывод такой: в мире нет ни одного актива, который постоянно дорожает, - говорит гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок.

5. Вино

Приятно, престижно и выгодно. Высококачественные вина, конечно, можно выпить, но зачем, когда они дорожают с каждым годом? В 2016 году коллекции вина принесли инвесторам 24%. А за последние десять лет в среднем подорожали почти на 300%!

Большую часть инвестиционных вин производят во французском Бордо. Цены начинаются от $600 за бутылку. Рекомендуют покупать бордо 1982, 1990, 2000, 2005, 2009 и 2010 годов. А также некоторые тосканские вина (Sassicaia, Tignanello, Ornellaia).

- Лучший способ пополнения коллекции - купить что-нибудь дешево. Вина малоизвестной, нераскрученной винодельни. А потом они могут взять медали на авторитетных конкурсах и вырасти в цене. Бывает, при банкротствах винзаводов коллекции распродаются по дешевке. В 2013 году в Крыму практически даром распродали коллекцию «Коктебеля». Бутылку коллекционной мадеры урожая 1954 года можно было купить примерно за 700 руб., - рассказывает главный редактор портала Грозди.ру-Все о вине Александр Милицкий.

Заметно вино дорожает через 6 - 10 лет после производства. Покупаете каждый год дюжину-другую бутылок. Половину выпиваете, а остальное откладываете в подвал. Через 20 лет это будет капитал. Главное только - правильно хранить. И не разбить. И не выпить.

Пять лучших инвестиционных вин.

6. Иностранные фонды

Россиянам не запрещено открывать счета в иностранных инвестиционных фондах. Такие могут предложить доходность на долларовом счете до 10% годовых.

- До санкций это можно было сделать за один день. Сейчас стало сложнее. Понадобятся доказательства легальности денег, - рассказал член правления «Национальной ассоциации корпоративных директоров» Николай Григорьев.

Подобный вариант подойдет лишь тем, кто уже располагает некими сбережениями. Во-первых, минимальный размер вклада может начинаться от десятков тысяч долларов, во-вторых, определенный процент съест брокер-посредник за перевод средств. Плюс, если вести дело по-белому, то с дохода придется заплатить и 13% налогов. Так что мелкими суммами оперировать невыгодно.

- Если у вас есть, скажем, «лишних» всего $10 тыс. и зарплата $500, то инвестировать деньги за пределами родины не надо. Если есть $100 тыс. и вы можете по $1 тыс. ежемесячно добавлять на счет, то из таких инвестиций может что-то получиться, - считает Григорьев.

Инвестиционный фонд - не банк. Гарантий и доходности, и сохранности вложений куда меньше. Но если выбрать крупную старинную компанию, риск меньше.

- Если, например, крупный американский банковский холдинг «Морган Стэнли» закроется, тогда и мировой экономике конец, и многим банкам, - дополняет Грирьев.

7. Предметы искусства

Купить за гроши мазню бедного студента, а потом через 20 лет продать уже как раннее творчество мэтра, - мечта любого коллекционера. В 1984 году картину Жана-Мишеля Баскиа «Без названия» продали на аукционе за $19 тыс. А в этом году за нее запросили уже $110,5 млн.

Эксперты рекомендуют присмотреться к авторам из провинции. Такие часто продают свои работы сами, без накруток галеристов. Если человек активно участвует в выставках, продвигает себя - это повышает шансы, что его картины будут дорожать.

- Работы неизвестных художников XX века на онлайн-аукционах можно купить совсем за копейки. Особенно сейчас на фоне кризиса, - рассказывает арт-директор московской галереи «Веллум» Любовь Агафонова.

В среднем же последние годы предметы искусства дорожают ежегодно на 25%.