Подпись Криштиану Роналду продают за 150 000 рублей, а Месси - за 15 000

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-04T01:31:57+03:00

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Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. А потому коммерсанты разного толка выжимают из него прибыль, как капли из чайного пакетика. Таксисты взвинчивают цены, отключаясь от агрегаторов. Номера гостиниц подорожали в полтора раза. А продавцы сувениров в кои-то веки не спят за прилавком, а бегают по магазину как подорванные. Оживились и те, кто торгует памятными вещами, связанными с футболом. В частности, автографами.

- Покупатели как с цепи сорвались, - рассказал мне коллекционер Андрей Губанов. - Звонят каждый день, торгуются. И если раньше искали легендарных звезд - Роналдо, Пеле, Марадону, то теперь готовы платить за подпись любого футболиста, который участвует в чемпионате.

Автограф Роналду на мяче

Я полез на сайты объявлений и обнаружил странную закономерность. Закорючки Лионеля Месси, который не смог забить пенальти исландцам, стоят 15 тысяч рублей, а подпись Артема Дзюбы, заколотившего мяч в игре с египтянами, всего 300 - 500. Не тысяч, а просто рублей.

Цена за автограф Роналдо-Зубастика качается от 60 тысяч рублей до 180 тысяч. Если сравнивать по максималке, то это 600 подписей Дзюбы.

- Вообще, у продавца должны быть доказательства, что автографы подлинные, - рассказывает коллекционер Губанов. - И лучшее из них - это видеосъемка. На ней хорошо видно и футболку, на которой ставится подпись, и футболиста, и будущего продавца. А вот мошенник, вместо того чтобы предоставить видео, приводит своего друга и говорит: «Это свидетель того, что Месси прошлой осенью приезжал в Москву, зашел в чебуречную на Сухаревской, хлопнул сто граммов водки и, съев чебурек с сыром, расписался мне на футболке». Такие свидетели часто имеют при себе корочки МВД. Для солидности. Мол, сотрудник обманывать не будет. А он - мало того что будет, так еще и не сотрудник никакой.

Пока за росчерки нашего тренера и игроков просят немного. Но, возможно, после успехов российской сборной они взлетят в цене.

И вот опять Лионель Месси. Некий Александр предлагает купить подпись футболиста за 15 тысяч рублей. Звоню и слышу такую легенду:

- Моя жена часто ездит в Лондон в командировки. Ну и я вместе с ней за компанию. И там, в Лондоне, есть магазинчик, в котором работает большой любитель футбола. Дружит со многими звездами. Например, с уругвайцем Суаресом. И он, Суарес, дарит этому продавцу автографы. А тот продает.

- И что это за магазинчик? - спрашиваю Александра. - Как называется?

В ответ замешательство. Эканье. И жалобы на девичью память. Сразу все становится понятно.

Конечно, лучшее доказательство того, что автограф подлинный, - это даже не видео. А когда ты сам лично взял его. Только в этом случае сомнений не будет.

Автограф Дзюбы

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТЕМЕ

На ближайшей распродаже аукционного дома «Литфонд» 26 июля на торги будут выставлены программки Санкт-Петербургской футбольной лиги за 1910 и 1913 годы, программка матча на первенство СССР 1954 года между командами «Динамо» (Тбилиси) - «Зенит» (Ленинград), а также два футбольных мяча с международных матчей сборной СССР с автографами таких звезд советского футбола, как Анатолий Бышовец, Йожеф Сабо, Виктор Банников, Владимир Маслаченко, Игорь Нетто, Владимир Мунтян, и многих других.

Подробности - на litfund.ru.

КОММЕНТАИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ценятся дореволюционные программки Московской и Санкт-Петербургской футбольных лиг

- За все время существования нашего аукционного дома на его торгах было продано такое количество «футбольных» лотов, что их, пожалуй, хватило бы на небольшой спортивный музей, - сообщил «КП» эксперт по антикварной книге аукционного дома «Литфонд» Сергей Бардин. - Среди известных имен, которые сразу вспоминаются, это автографы Никиты Симоняна и Виктора Понедельника, Николая Озерова и Валерия Лобановского, братьев Николая и Андрея Старостиных.

Очень ценятся коллекционерами дореволюционные программки Московской и Санкт-Петербургской футбольных лиг 1910 - 1913 годов, которые в разное время со стартовой цены в 10 тысяч рублей уходили за 18 - 20 тысяч, а иногда даже почти за 30 тысяч рублей. Весьма любопытен чудом сохранившийся документ «Счет на 40 рублей, выставленный основателю российского футбола и Олимпийского движения в России Георгию Дюперрону», датированный 1915 годом, который был продан за 8,5 тысячи рублей.

Также в разное время в достаточно «жаркой» борьбе уходили с торгов автографы Николая Петровича Старостина (20 тысяч рублей); Валерия Лобановского (10 тысяч); Льва Яшина (32 тысячи); годовая подшивка журнала «Русский спорт» (40 тысяч); групповая фотография футболистов ленинградского «Зенита» с Павлом Садыриным во главе (8 тысяч); самодельные блокноты болельщиков с бесценными подписями кумиров детства - Валерия Гладилина, Евгения Ловчева, Николая Гуляева, Геннадия Логофета, Игоря Нетто и т. д. (10 тысяч); а также интереснейший артефакт эпохи - «Письмо Президенту СССР М. С. Горбачеву о недопустимости реабилитации футболиста Э. Стрельцова». Кстати, автографы Эдуарда Стрельцова, как и Валерия Лобановского, практически не встречаются на антикварном рынке и для коллекционеров, как говорится, на вес золота.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Болельщик любит «Тройку»

Москвичи нашли еще один вид заработка и толкают в интернете проездные билеты «Тройка» с символикой чемпионата мира по футболу. Стоимость одной карты взвинчивают в 7,5 раза. Об этом сообщают в пресс-службе одного из крупнейших сайтов объявлений.

Если номинальная цена «Тройки» 50 рублей, то у перекупщиков - 375.

Также в интернете гуляет объявление о продаже проездной карты «Подорожник», принадлежавшей волонтеру чемпионата мира, с символикой FIFA (цена вопроса - 20 тысяч рублей).