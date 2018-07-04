В годовщину свадьбы Ксения Бородина рассказала об изменах мужа

СЕГОДНЯ 10:31 2018-07-04T10:54:19+03:00

Ксения Бородина: То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят “осведомленные”, что муж веселится в ресторане в компании девушек Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Все три года, что Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты завистники и недоброжелатели пытаются развести пару. Причем, об их расставании в сети говорят и тогда, когда в звездной семье действительно проблемы, и когда мир. Например, пару разводили сразу же после рождения общей дочери Теоны. Тогда телеведущая серьезно поругалась с мужем из-за его измен и даже успела подать на развод. Только Ксения и Курбан несколько месяцев публично выясняли отношения, но в итоге отменили развод и смогли помириться.

А в начале лета Ксения Бородина и Курбан Омаров снова, судя по всему, вышла какая-то крупная ссора в семье. Курбан и Ксения отписались друг от друга в инстаграме и сняли обручальные кольца. Что произошло между супругами, можно только догадываться, но в итоге они смогли уладить конфликт и 3 июля отпраздновали третью годовщину со дня свадьбы.

«Прошли и взлеты и падения, но продолжаем идти вместе. Отношение, брак, семья — всегда являются трудной работой, но очень благодарной», —поздравила мужа в инстаграме телеведущая. Помимо этого, Ксения пообщалась с журналистами и пролила свет на громкую историю с недавней размолвкой с любимым мужчиной. Затронула в разговоре и тему измен.

«То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят “осведомленные”, что муж веселится в ресторане в компании девушек. Самое смешное, что в этот момент он может лежать рядом с Теей наперевес. Мы уже давно перестали обращать внимание на домыслы и фантазии посторонних. Посмеемся над ними и забываем, потому что абсолютно друг другу доверяем», — поделилась Ксения с еженедельником «СтарХит».

Бородина также рассказала и доме, в котором живет их семья. Супруги долгое время снимали особняк в Подмосковье, одновременно подыскивая жилье мечты. Но в итоге так привыкли к нему, что решили просто усовершенствовать коттедж, сделать перепланировку и полностью обновить интерьеры в отдельных комнатах. «Ремонт – очень выматывающий и сложный процесс, – признается Бородина. – Хуже, наверное, только переезд на новое место такой огромной оравой, как наша. Поэтому решили на семейном совете, что не будем этого делать. Главное тут – терпение. И разделение «сфер влияния».