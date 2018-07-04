2018-07-04T11:13:41+03:00
Звезды

«Дождалась свое счастье»: Кайли Миноуг закрутила роман с красавцем-блондином

После разрыва с Джошуа Сассом, певица уже не рассчитывала встретить свою любовь
Ольга АНТОНОВА
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Однако, кажется, у судьбы были совсем другие планы на МиноугОднако, кажется, у судьбы были совсем другие планы на МиноугФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Измена Джошуа Сасса стала ударом под дых для Кайли Миноуг. В 2015 году пара готовилась к свадьбе, когда добрые люди рассказали певице, что жених (он был младше невесты на 20 лет) закрутил роман с испанской актрисой Мартой Миланс. Миноуг выставила вещи возлюбленного из дома, выключила телефоны и впала в депрессию. Помогла выбраться из тоски, конечно, работа. Пока красавица-австралийка организовала новый тур, писала синглы, пришли силы идти дальше, но за эти три года о личной жизни певицы почти ничего не было слышно. Разве что легкий флирт. В одном из интервью, Кайли призналась, что скорей всего исчерпала свой запас любви и вряд ли встретит мужчину своей мечты. Уж слишком сильное было прежнее разочарование. Однако, кажется, у судьбы были совсем другие планы на Миноуг. И однажды на званном вечере ее познакомили с с 44-летним креативным директором GQ Полом Соломонсом. Случилось это весной, и тогда же закрутился роман, но опубликовать совместное фото в своем инстаграме поп-дива решила только теперь. И судя, по счастливым лицам пары, они действительно влюблены и счастливы.

«Кайли, мы так счастливы за тебя!», «Ты дождалась свое счастье, и заслужила его как никто», «Будь здорова и счастлива», - написали поклонники в комментариях.

Пожелания здоровья поп-исполнительницы здесь не случайны, пять лет назад у Миноуг диагностировали рак молочной железы, с которым певица успешно справилась. Более того, после второго курса химиотерапии, Кайли даже дала концерт, чтобы не разочаровывать зрителей, купивших билеты загодя.

kylieminoguekylieminogue
I NY
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