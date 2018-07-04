Ученые выяснили, какой именно сон продлевает жизнь

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-04T15:12:08+03:00

Если вы на протяжении нескольких лет отводите на ночной сон меньше пяти часов, рискуете состариться на 10 лет раньше! Фото: Михаил ФРОЛОВ

А также назвали самую полезную позу для сна и рассказали, сколько нужно пить кофе, чтоб не страдать бессонницей

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Чтобы дольше жить, нужно меньше сидеть на одном месте, но при этом больше спать, рассказали немецкие ученые и даже привели цифры. Если сидеть на одном месте менее трех часов в день, то продолжительность жизни увеличится на два года. Эти данные ученые из Берлинского университета взяли не с потолка, а показали статистику наблюдений за здоровьем 167 тысяч человек.

Они проанализировали образ жизни людей, их медицинские карты, и смогли вычислить индекс риска смерти в связи с сидячим образом жизни. Но снизить риск «сидячих» болезней - просто. Достаточно каждые 15-20 минут прохаживаться и делать простейшие упражнения, чтобы тело не затекало. Главное - следовать этому принципу каждый день.

Наши ученые тоже с этим согласны. А самой рациональной нагрузкой для человека называют плавание и обычную ходьбу. Но, как говорят кардиологи, чтобы реально улучшить тонус сердца и сосудов, ходить нужно не меньше 40 минут в день - причем непрерывно, а не короткими перебежками.

Если же нет возможности походить, на помощь придет изометрическая гимнастика - то есть фитнес без движения. Врач-вертебролог к.м.н. Игорь Борщенко советует: чтобы тренировать мышцы, необязательно вертеться на турнике или тягать гантели. Можно поочередно напрягать мышцы рук, ног спины и удерживать их в таком положении минуты две-три.

Ученые назвали самую полезную позу для сна

Если вы на протяжении нескольких лет отводите на ночной сон меньше пяти часов, рискуете состариться на 10 лет раньше! Американские специалисты по антиэйдж-терапии из университета Бостона уверяют: у тех, кто постоянно не высыпается, снижается чувствительность к гормону инсулину. Известно, что он отвечает за нормальный уровень сахара в крови.

А новое международное исследование показало, какое положение тела во время сна является оптимальным для здоровья. Полезней всего сон на спине. Эта поза помогает избавиться от болей напряжения в шее, максимально расслабить мышцы тела. Также привычка спасть на спине улучшает вид кожи наутро и даже уменьшает морщины. Приподнятое кверху лицо за ночь как бы разглаживается.

Также полезно спать на правом боку. Так тоже можно оградить себя от болей в спине (врачи советуют подкладывать подушку под колени, чтобы разгрузить поясничный отдел), одновременно с этим справившись с храпом. На левом боку спать менее желательно - возрастает нагрузка на сердце.

А вот наименее полезно для здоровья спать на животе. Косметологи считают, что это чаще всего приводит к утренним отекам под глазами даже у здоровых людей и общей одутловатости тканей. Также эта поза затрудняет дыхание во сне и усиливает нагрузку на мышцы шеи, которые находятся в вынужденном положении и затекают.

НА ЗАМЕТКУ

Две чашки кофе в день защитят от бессонницы

Тот, кто выпивает по 2-3 чашки кофе в день, на 15% реже страдает от депрессии и бессонницы по сравнению с теми, кто редко пьет этот ароматный напиток, уверяют специалисты Гарвардской школы общественного здоровья.

Люди, пившие 2-3 чашки натурального кофе в день, в меньшей степени были подвержены психическим расстройствам и бессоннице, чем те, кто не пил его вообще или же пил слишком много - более 5 чашек в сутки. Такие выводы сделали эксперты, наблюдая в течение десяти лет за состоянием здоровья более чем за 50 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

Также доказано, что кофе улучшает тонус сосудов при пониженном давлении, головокружениях и головных болях, вызванных метеочувствительностью. Но при болях, вызванных спазмами, может повредить. А гипертоникам кофе лучше пить в первой половине дня – желательно с молоком (оно нейтрализует повышающее давление действие кофеина).