2018-07-04T15:12:08+03:00
Здоровье

Ученые выяснили, какой именно сон продлевает жизнь

А также назвали самую полезную позу для сна и рассказали, сколько нужно пить кофе, чтоб не страдать бессонницей
Елена ИОНОВА
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Если вы на протяжении нескольких лет отводите на ночной сон меньше пяти часов, рискуете состариться на 10 лет раньше!Если вы на протяжении нескольких лет отводите на ночной сон меньше пяти часов, рискуете состариться на 10 лет раньше!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Чтобы дольше жить, нужно меньше сидеть на одном месте, но при этом больше спать, рассказали немецкие ученые и даже привели цифры. Если сидеть на одном месте менее трех часов в день, то продолжительность жизни увеличится на два года. Эти данные ученые из Берлинского университета взяли не с потолка, а показали статистику наблюдений за здоровьем 167 тысяч человек.

Они проанализировали образ жизни людей, их медицинские карты, и смогли вычислить индекс риска смерти в связи с сидячим образом жизни. Но снизить риск «сидячих» болезней - просто. Достаточно каждые 15-20 минут прохаживаться и делать простейшие упражнения, чтобы тело не затекало. Главное - следовать этому принципу каждый день.

Наши ученые тоже с этим согласны. А самой рациональной нагрузкой для человека называют плавание и обычную ходьбу. Но, как говорят кардиологи, чтобы реально улучшить тонус сердца и сосудов, ходить нужно не меньше 40 минут в день - причем непрерывно, а не короткими перебежками.

Если же нет возможности походить, на помощь придет изометрическая гимнастика - то есть фитнес без движения. Врач-вертебролог к.м.н. Игорь Борщенко советует: чтобы тренировать мышцы, необязательно вертеться на турнике или тягать гантели. Можно поочередно напрягать мышцы рук, ног спины и удерживать их в таком положении минуты две-три.

Ученые назвали самую полезную позу для сна

Если вы на протяжении нескольких лет отводите на ночной сон меньше пяти часов, рискуете состариться на 10 лет раньше! Американские специалисты по антиэйдж-терапии из университета Бостона уверяют: у тех, кто постоянно не высыпается, снижается чувствительность к гормону инсулину. Известно, что он отвечает за нормальный уровень сахара в крови.

А новое международное исследование показало, какое положение тела во время сна является оптимальным для здоровья. Полезней всего сон на спине. Эта поза помогает избавиться от болей напряжения в шее, максимально расслабить мышцы тела. Также привычка спасть на спине улучшает вид кожи наутро и даже уменьшает морщины. Приподнятое кверху лицо за ночь как бы разглаживается.

Также полезно спать на правом боку. Так тоже можно оградить себя от болей в спине (врачи советуют подкладывать подушку под колени, чтобы разгрузить поясничный отдел), одновременно с этим справившись с храпом. На левом боку спать менее желательно - возрастает нагрузка на сердце.

А вот наименее полезно для здоровья спать на животе. Косметологи считают, что это чаще всего приводит к утренним отекам под глазами даже у здоровых людей и общей одутловатости тканей. Также эта поза затрудняет дыхание во сне и усиливает нагрузку на мышцы шеи, которые находятся в вынужденном положении и затекают.

НА ЗАМЕТКУ

Две чашки кофе в день защитят от бессонницы

Тот, кто выпивает по 2-3 чашки кофе в день, на 15% реже страдает от депрессии и бессонницы по сравнению с теми, кто редко пьет этот ароматный напиток, уверяют специалисты Гарвардской школы общественного здоровья.

Люди, пившие 2-3 чашки натурального кофе в день, в меньшей степени были подвержены психическим расстройствам и бессоннице, чем те, кто не пил его вообще или же пил слишком много - более 5 чашек в сутки. Такие выводы сделали эксперты, наблюдая в течение десяти лет за состоянием здоровья более чем за 50 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

Также доказано, что кофе улучшает тонус сосудов при пониженном давлении, головокружениях и головных болях, вызванных метеочувствительностью. Но при болях, вызванных спазмами, может повредить. А гипертоникам кофе лучше пить в первой половине дня – желательно с молоком (оно нейтрализует повышающее давление действие кофеина).

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