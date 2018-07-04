Алена Водонаева призвала Шнурова пресечь слухи об изменах супруги

СЕГОДНЯ 15:11 2018-07-04T15:16:09+03:00

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Алена Водонаева с недавних пор стала колумнистом глянцевых изданий, где поднимает самые животрепещущие темы, которые волнуют мужчин и женщин. И если неделю назад ее колонка была посвящена недостойному поведению Егора Крида в отношении финалистки «Холостяка», то теперь Алена решила обратиться к Шнуру. Бывшая звезда «Дом-2» считает, что Шнуров должен рассказать общественности правду и перестать покрывать экс-супругу, если та действительно ему изменяла, либо пресечь все слухи о неверности Матильды и не портить ее репутацию.

«Хочу заметить, что под информацией о предательстве Матильды я не подписываюсь, но у меня много вопросов к Сергею в этой ситуации. Представим, что журналисты ошиблись и причина развода иная, тогда Шнуров, как настоящий мужчина, обязан опровергнуть информацию о горячих вечеринках Матильды в отеле. Вот какой мужик захочет жениться на женщине, об изменах которой не знает только ленивый? После таких публикаций в СМИ Матильде будет сложно вновь завоевать доверие мужчин, поэтому Шнур обязан пресечь слухи, если, конечно, это только слухи. А если нет, то, мне кажется, каждый супруг имеет полное моральное право как минимум плюнуть в лицо предателю, а потом отправиться в загс подавать на развод. Запомните, девушки и мужчины, измена — это ядерная бомба для брака, после которой нужно уходить от человека подальше, раз и навсегда», — уверена Водонаева, сообщает «7Дней».

Напомним, две недели назад именно «Комсомолка» со ссылкой на близких друзей звездной пары написала, что Шнуров как джентльмен не стал оглашать настоящую причину развода с Матильдой, а ей стала как раз измена супруги. Якобы таким образом она решила отомстить супругу за его вольное поведение в браке.

Чуть позже, Шнуров косвенно подтвердил догадки поклонников и написал пронзительное стихотворение, в котором обвинил жену в обмане. Матильда же не хочет как-либо комментировать отношения и развод с мужем.