Вредные советы для тех, чьи дети не хотят учиться

СЕГОДНЯ 19:06 2018-07-04T19:40:24+03:00

Не стоит даже пробовать говорить с ребёнком и спрашивать его, а что он хочет сам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сейчас горячая пора у родителей девятиклассников. Им предстоит сделать сложный выбор вместе со своими детьми. Что дальше - уходить в систему среднего профобразования или остаться в привычном уже режиме "школа во дворе"?

По мотивам некоторых ситуаций в ходе приёмной кампании по набору 10-х классов написала "Вредные советы родителям".

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Итак!

Если вы заметили в своём ребёнке устойчивое нежелание учиться (так себе сдали ОГЭ, оценки в аттестате за 9 класс вам натянули учителя, надеясь, что это поможет вашему ребенку иметь преимущества при поступлении в колледж), ни в коем случае не заморачивайтесь проблемой и не пытайтесь выяснить, в чем причины такого положения дел.

Не стоит даже пробовать говорить с ребёнком и спрашивать его, а что он хочет сам. Ну или, на крайний случай, положитесь на его собственное взвешенное решение: Васька-друг в 10-й идёт, а я с ним за компанию.

Не надо тащить его в центры тестирования, выявлять его склонности и интересы. А то вдруг выяснится, что он хочет стать автомехаником или дизайнером ногтевого сервиса? И придётся тогда выходить из зоны комфорта, суетиться, искать места, где этому научат. Да и вообще! Чё придумал? У всех дети как дети, в юристы-экономисты собрались, а ваш - железки мазутные по гаражам тягать?

Возьмите твёрдой рукой чадо и обязательно идите прямиком в приемную комиссию вашей школы. Пишите заявление о поступлении в 10-й класс. Желательно в профильный. Ну, туда, где повышенный уровень требований по определённым предметам.

На приёмной комиссии убедительно сообщите всем присутствующим, что в случае отказа вы дойдёте до комитета ООН по правам человека. Громко стучите по столу в присутствии ребёнка и дайте ему понять, что он и дальше может ещё два года продолжать дуболомиться под надежной защитой тётки-юриста, которая всё про права знает и дорогу в прокуратуру тоже знает, и всех вас тут на чистую воду выведет. А то, ишь...

Заодно, кстати, проведите беседу с педагогическим составом, что, мол де, это ваша задача найти подход к ребенку и замотивировать его не в компьютер играть всеми ночами напролёт, а с радостью скакать к 8:00 на биологию (или куда там ещё). Да, у вас иногда не получается будить его в школу вовремя. И вообще вы не знаете, как с ним разговаривать. И чё? Воспитывать - это работа учителей, а вам некогда, вы педагогических институтов не кончали. Вот и вперёд!

И не слушайте, что ЕГЭ - это не ОГЭ! В том, что ребёнок плохо сдал ОГЭ, виновата исключительно школа! Учить надо лучше! И вообще, школа у вас так себе, не фонтан. Но да, настаивайте, что хотите именно к ним. Вам тут близко. А куда пойдете после 11-го? В стоматологи, естественно, или в юристы. Не решили пока. Пусть вас в списочки вносят! А там разберетесь!

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Два года спокойной жизни вы себе обеспечите. Пусть учителя заморачиваются. Им не привыкать. В любом случае виноваты будут они. Пропускает ребятёнок занятия - мотивировать не умеют. Плохая успеваемость - ну так подход к ребёнку не нашли. ЕГЭ не сдал - учить надо лучше!

А дизайн ногтевого сервиса никуда от вас не денется. Правда, потом. Через четыре года платного юридического факультета.