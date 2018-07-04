И. о. губернатора Приморья - президенту: Рыба в Москву уходит. А у меня семь тысяч детей-сирот

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-04T21:04:20+03:00

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Глава государства продолжает серию встреч с недавно назначенными и. о. губернаторами.

- Андрей Владимирович, комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке, - сразу же - с анализа обстановки - начал в среду, 4 июля, президент в Кремле разговор с Андреем Тарасенко, который возглавил Приморье в октябре 2017-го. - ... Давайте об этом поговорим: о том, какие проблемы вы считаете первоочередными...

- Владимир Владимирович, самое главное, конечно, – поднять платежеспособность населения, - начал Тарасенко, - как вы и говорили, чем мы и занимаемся... Поэтому самое главное – это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, чтобы хотя бы увидеть тот задел, который вырабатывается, чтобы он был единым для всех...

Затем Тарасенко плавно вошел в образ труженика аграрного сектора...

- Сельское хозяйство сегодня тоже развиваю, - тут глава региона хитро прищурился. - Нужно, конечно, с партнерами договариваться по реализации мяса, продукции растениеводства, которые могут в Китай идти, в Южную Корею и так далее. Потому что условия очень хорошие, оригинальные...

Путину такой предметный доклад, похоже, нравился - он еле заметно улыбался.

- ... У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63 процента протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается! - казалась, что Тарасенко прямо сейчас вытащит из внутреннего кармана пиджака хотя бы кило риса, – такие условия хорошие, тропики, они дают такой интересный, красивый результат.

Да - давненько у президента не было такого эмоционального докладчика!

Но тут Тарасенко неожиданно погрустнел...

- С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная. В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (речь о квотах. - А.Г.) Я живу морем, а у меня рыба уходит. Потому что появляются богатые, скупают (квоты), и результат – у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел... Сейчас еще и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50 процентов.

- Пятьдесят процентов от чего? - Путин тоже вздохнул.

- От квоты, которая когда-то была распределена... У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе квоты.

Тарасенко сделал небольшую, но эмоциональную, паузу...

- И дети-сироты.... Само главное, конечно, это проблема с детьми-сиротами: 7 тысяч человек таких у нас.

У Путина, когда он услышал еще и про сирот, - похоже, комок к горлу тут же подступил.

- Мы нашли одну хорошую схему! - глаза Тарасенко снова загорелись,- хотел бы попросить у вас поддержки в этом вопросе.

- Давайте, - с готовностью и многообещающе кивнул Путин, - поподробнее поговорим.

Но «хорошая схема» и.о. губернатора осталась за кадром. В чем она заключается, мы, возможно, скоро узнаем...