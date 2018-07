Ученые изумились, пересчитав все реки Земли

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-04T19:35:55+03:00

«Инвентаризацию» всех рек, которые текут п поверхности нашей планеты провели географы из Университета Северной Каролины (UNC-Chapel Hill) и Техасского университета (Texas A&M University). Тамлин Павельский (Tamlin Pavelsky ) и Джордж Аллен (George Allen ) воспользовались измерениями и снимками, полученными со спутников НАСА программы Landsat — их набралось почти 60 миллионов. Этот гигантский массив даных и позволил пересчитать все большие и малые реки - горные и равнинные, едва заметные речушки, протоки, учесть все извилины. О чем авторы исследования сообщили в журнале Science в статье под названием Global extent of rivers and streams.

Выяснилось: рек примерно в полтора раза больше, чем считалось ранее — и по числу, и по площади водной поверхности, и по протяженности. Павельский и Аллен уверяют: реки занимают от 694 тысяч до 852 тысяч квадратных километров. Русла тех, ширина которых превышает 30 метров, тянутся в общей сложности на 2 миллиона километров.

Павельский с космическими снимками.

Более всего неучтенных рек оказалось в Арктике.

Карта, которую составили ученые по итогам работы, впечатляет. Наша планета напоминает тело, пронизанное сосудами.

«Сосуды» очень важны, - поясняют географы смысл своей работы. Ведь реки играют важную роль в круговороте углерода и углекислого газа, влияют на климат, участвуют в глобальном потеплении. Нужно знать их вклад в эти процессы, чтобы оценивать степень влияния в глобальном масштабе.

Система рек напоминает сосудистую систему - со своими артериями, венами и капиллярами.

Исследования будут продолжены. Грядущая «инвентаризация» затронет еще и озера. Данные для нее будет поставлять спутники НАСА специальной «водяной» программы - NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT), запуск которых намечен на 2021 год.