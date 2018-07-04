В этом году «Волна здоровья» прокатится по Крыму и Краснодарскому краю

СЕГОДНЯ 20:15 2018-07-04T20:22:01+03:00

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На днях в Минздраве обсудили очередную, в этом году уже 12-ю «Волну здоровья», инициатором которой был и остается знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. В этом году акция пройдет с 2 по 9 сентября. Теплоход «Князь Владимир» с ведущими врачами главных федеральных медицинских центров впервые пройдет вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи.

- За эти годы эта акция прошла в 7 федеральных округах по всем нашим основным речным и морским трассам, - напомнила на совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова. - Суть этой акции заключается в том, что на борту комфортабельных лайнеров разворачивается современнейшая клиника, прекрасно оснащенная, с представителями ведущих федеральных центров. И если Лео Антонович Бокерия начинал с детской сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, то сейчас это уже многопрофильная высокоорганизованная клиника. Помимо кардиологии, это акушерство и гинекология, оториноларингология и офтальмология. Это педиатрия в самом широком смысле. Регионы заранее готовятся к приходу этого корабля, формируя списки проблемных детей с изменением здоровья, которые имеют возможность получить высокопрофессиональную консультацию и быть сразу направленными в те учреждения, которые могут оказать качественную помощь.

«Желающих прийти на корабль, конечно, очень много. На самом деле мы проводим эту акцию для того, чтобы выявить детей, которых невозможно прооперировать и пролечить на месте. В результате мы их забираем в федеральные центры и таких детей очень много», - подчеркнул президент Лиги здоровья нации, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ, академик Лео Бокерия.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что «Волна здоровья» для Крыма, конечно, новая акция, но очень важная. И пообещал сам возглавить рабочую группу, чтобы дети, который нуждаются в консультации специалистов, не остались без внимания.

В первую очередь «Волна здоровья» помогает детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей - от грудничков до подростков, которых местные Минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Каждого ребенка сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

Кроме того, врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2006 по 2017 год более 10000 детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти годы более 1,5 тысяч детей по направлениям «Волны здоровья» получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.