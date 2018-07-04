Вокруг строящейся в Приморье судоверфи «Звезда» будут созданы новые предприятия

СЕГОДНЯ 22:24 2018-07-04T23:32:22+03:00

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Несколько предприятий будут размещены вокруг судоверфи «Звезда», которая строится сейчас в Приморском крае. Об этом на Третьем международном инвестиционном Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке рассказал генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко.

- Предполагается, что вокруг нашего предприятия разместятся несколько заводов по изготовлению оборудования для морских судов и платформ, производству металлического профиля и так далее, - отметил Целуйко. - Это позволит выстроить технологическую цепочку для создания конечной продукции.

Ключевыми участниками кластера, по словам гендиректора верфи, станут предприятия Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Изначально целью реализации проекта «Звезда» было не просто строительство современного судостроительного предприятия, а именно создание принципиально нового промышленного кластера на Дальнем Востоке. Таким образом, сама верфь будет выступать ядром, вокруг которого возникнут предприятия и заводы, работающие на ее потребности.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» - стратегически важный для Дальневосточного региона и судостроительной отрасли России проект. Строительство комплекса ведется на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Реализацией проекта по поручению президента и правительства РФ занимается консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и «Газпромбанка».

«Звезда» станет первой в стране верфью крупнотоннажного судостроения, которая призвана удовлетворить потребности заказчиков и обеспечить добычу природных ресурсов на континентальном шельфе страны. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе такие, которые раньше в России не выпускали.

Часть объектов «Звезды» уже сдана и работает. В частности, в прошлом году президент страны Владимир Путин ввел в эксплуатацию один из самых крупных объектов верфи — открытый тяжелый достроечный стапель. Он же приезжал на закладку первых четырех судов. «Роснефть» уже заказала «Звезде» четыре судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс» и десять челноков ледового класса.

Согласно проекту, возведение верфи завершится в 2024 году. Но работы идут с опережением графика, и недавно вице-президент компании Андрей Шишкин заявил, что сроки планируется сократить на четыре года.