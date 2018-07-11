Экс-президент Бразилии: казнить, нельзя помиловать

СЕГОДНЯ 07:17 2018-07-11T07:36:27+03:00

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Конец прошлой недели и начало нынешней семидневки выдались очень напряженными для бывшего лидера крупнейшей страны Латинской Америки. Луис Инасиу Лула да Силва, который уже четвертый месяц сидит в тюрьме, мог получить шанс выйти на свободу и даже почти покинул пенитенциарное заведение, но в последний момент остался «на нарах». КП разбирается, что происходит в государстве, где много «донов Педро» и «диких обезьян», и почему для России так важны события в далеких тропиках.

ИЗ ПРЕЗИДЕНТА В АРЕСТАНТЫ

Злоключения бывшего президента Бразилии начались довольно неожиданного для него самого. На протяжении долгих лет этот левый политик обладал высочайшим рейтингом поддержки населения (на момент передачи власти - 87 процентов!!!) и даже после ухода с высокого поста оставался неформальным лидером правящей Партии трудящихся и фактически советником и идеологом главы государства Дилмы Роуссефф.

Однако в 2017 году все изменилось — против Лулы было выдвинуто целых пять обвинений в коррупции. Не все они подтвердились, но один эпизод все-таки удалось доказать. Следователи установили, что экс-президент получил от строительной компании OAS взятку в размере 1,1 миллиона долларов, которые политик потратил на шикарную квартиру в курортном городке Гуаружа. Причем это была не какая-то малосемейка, а роскошные трехэтажные апартаменты! Суд был неумолим, и бывшего национального лидера после всех апелляций приговорили к 12-летнему тюремному сроку, который он начал отбывать в городе Куритиба с апреля этого года.

И тут выяснилась интересная вещь: даже за решеткой Лула оказался популярнее всех политиков на свободе! В конце мая 2018 года был проведен социологический опрос, в котором поддержку экс-президенту выразили 39 процентов населения, куда больше чем его ближайшим соперникам. Тут-то бывший глава государства и увидел для себя шанс не только покинуть тюрьму, но и с триумфом вернуться в президентский дворец, поэтому заявил о готовности снова выдвигать свою кандидатуру на высокий пост. Партия трудящихся уже заявила о поддержке своего товарища и намерена 15 августа официально зарегистрировать Лулу кандидатом.

БРАЗИЛЬСКИЕ СТРАСТИ

Однако есть один нюанс. По бразильским законам осужденные не могут баллотироваться на пост президента, хотя в истории страны и случались исключения, когда суды разрешали подобные случаи. Более того, несколько раз находящиеся под следствием политики даже побеждали на голосовании, но тогда они были осуждены судами низших инстанций, и их дело не успевало дойти до Высшего суда правосудия.

И тут в судебной системе Бразилии начался настоящий карнавал. В воскресенье апелляционный суд второй инстанции удовлетворил ходатайство об освобождении Лулы из тюрьмы, так как Партия трудящихся провозгласила его своим кандидатом, хотя и не официально. Через пару часов уже другой судья отменил первое решение, так как первый суд не обладал соответствующими полномочиями, это же решение подтвердил и Высший суд правосудия.

Кстати, Лула может сесть в тюрьму еще раз, даже не выходя из нее, ведь ряд коррупционных дел еще находится в стадии расследования, и местные суды вполне могут приговорить экс-президента к новым многолетним срокам.

ТЯЖЕЛО ТЫ, СОМБРЕРО ДОНА ПЕДРО

Теперь перед «зэком» стоит нелегкая проблема стать легальным кандидатом. Для этого он должен получить разрешение высшей судебной инстанции и, самое главное, выйти на свободу. В том, что экс-президент не собирается сдаваться, он сам заявил агентству ЭФЭ: «я буду бороться, чтобы восстановить суверенитет бразильского народа».

Конечно, можно проигнорировать кандидатуру Лулы и отказать ему в регистрации. Но существует еще один нюанс — если выборы пройдут без Лулы, то их можно будет назвать легитимными только с большой натяжкой. Победившему политику придется править весь срок, держа в уме, что он не имеет поддержки электората, а «виртуальным» президентом является как раз Лула да Силва. Конечно, юридически мандат главы государства будет безупречен, но вот для оппозиции это будет весьма мощный инструмент для давления на новоизбранного лидера.

Сами выборы пройдут 7 октября после печально знаменитого «переворота», когда под давлением парламента по обвинению в коррупции в результате процедуры импичмента была смещена с поста главы государства «наследница» Лулы - Дилма Роуссефф, а к власти пришел Мишел Темер из Партии бразильского демократического движения, который был у Роуссефф вице-президентом. Дела у Темера не заладились практически сразу — по стране прокатилась волна забастовок, а потом разразился новый коррупционный скандал с попыткой местного «мясного магната» подкупить Темера. По стране прокатилась волна протестов, жестко подавленная полицией, но сам политик отказался уходить в отставку. В результате на сегодняшний день его деятельность одобряют только 7 процентов бразильцев. Понятно, что сам Темер даже не думает выставлять свою кандидатуру, чтобы не позориться, да к тому же он и сам сейчас находится под следствием.

А НАМ-ТО ЧТО?

Бразилия является одним из важнейших партнеров России в Латинской Америке, да и вообще в мире. Вместе страны входят в БРИКС и «двадцатку», да и в торговле все относительно неплохо — на Бразилию приходится 40 процентов нашего товарооборота со всем регионом Латинской Америки, а в общемировом балансе Бразилиа находится на 24-м месте по объему торговли Москвы с заграницей.

Самое главное — Бразилия является серьезным союзником России на внешнеполитической арене, в особенности в противостоянии США. Именно Лула да Силва в свое время вместе с Уго Чавесом был одним из идеологов «левого поворота» стран Латинской Америки и создания многих региональных инициатив, направленных на большую независимость этой части планеты от Вашингтона. Не все они реализовались, во многом амбициозным планам помешало падение цен на нефть, а в ряде случаев и пресловутая коррупция. Но при победе экс-президента на выборах Москва сможет укрепить свои позиции в Западном полушарии, за счет развития сотрудничества в военно-технической сфере, атомной отрасли и многих других проектах, где требуются российские технологии...

Получится ли у Лулы вернуться на «Олимп»? Поживем-увидим, но в любом случае интрига будет не хуже, чем в бразильских сериалах.