В ОБСЕ высказались за вывод российских войск из Приднестровья

СЕГОДНЯ 13:57 2018-07-11T14:15:08+03:00

Российские миротворцы в течение 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам экспертов, этого давно добивались ЕС и США

Изменить размер текста: A A

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла поправки Молдовы в свою резолюцию о том, что из Приднестровья нужно вывести все иностранные вооруженные силы. Таким образом, на ежегодной сессии в Берлине было подтверждено, что российские миротворцы на Днестре должны быть заменены на международную гражданскую миссию.

«Поправки были приняты при поддержке делегаций Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы», — сообщили в пресс-службе парламента Молдовы.

Несколько недель назад молдавский проект резолюции одобрила Генассамблея ООН. За выступили 64 государства, против - Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

- Если вы хотели добиться раскола Генассамблеи, то вы его добились, - сказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

- Попытка раскрутить эту тему на международном уровне в Кишиневе предпринимается уже давно, - рассказал «КП» доктор политических наук, сотрудник отдела Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов. - Вывод российских миротворцев активно лоббируют Евросоюз и США. Но что такое «международная гражданская миссия», и кто будет в нее входить - не знает никто. Даже сами инициаторы поправок. Российские миротворцы в течение 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никто. А молдавская резолюция может вылиться в новое обострение между Тирасполем и Кишиневом.