2018-07-11T14:15:08+03:00
В мире

В ОБСЕ высказались за вывод российских войск из Приднестровья

По словам экспертов, этого давно добивались ЕС и США
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Российские миротворцы в течение 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никтоРоссийские миротворцы в течение 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никтоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла поправки Молдовы в свою резолюцию о том, что из Приднестровья нужно вывести все иностранные вооруженные силы. Таким образом, на ежегодной сессии в Берлине было подтверждено, что российские миротворцы на Днестре должны быть заменены на международную гражданскую миссию.

«Поправки были приняты при поддержке делегаций Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы», — сообщили в пресс-службе парламента Молдовы.

Несколько недель назад молдавский проект резолюции одобрила Генассамблея ООН. За выступили 64 государства, против - Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

- Если вы хотели добиться раскола Генассамблеи, то вы его добились, - сказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

- Попытка раскрутить эту тему на международном уровне в Кишиневе предпринимается уже давно, - рассказал «КП» доктор политических наук, сотрудник отдела Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов. - Вывод российских миротворцев активно лоббируют Евросоюз и США. Но что такое «международная гражданская миссия», и кто будет в нее входить - не знает никто. Даже сами инициаторы поправок. Российские миротворцы в течение 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никто. А молдавская резолюция может вылиться в новое обострение между Тирасполем и Кишиневом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Новости 24
Федеральная налоговая служба хочет получить возможность доступа к банковским счетам физлиц
В Греции нашли старейший фрагмент «Одиссеи»
Эстонский полковник рассказал, как остановит российскую армию в Таллине
Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования
Карту леса из книги про Винни-Пуха продали за 440 тысяч фунтов на аукционе в Лондоне
Британские следователи смогли поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчиной
Делегация РФ покинула зал заседаний ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента
В Польше разбился вертолет, два человека погибли
В Центробанке опровергли информацию о передаче коллекторам биометрических данных
Госдума приняла закон об обязанности угонщиков автомобилей возмещать ущерб
В Москве решили протестировать «гнущиеся» дорожные знаки
Причиной смерти внука Брежнева стал инфаркт
В Москве и Подмосковье 11 июля 2018 года объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Пять тысяч человек у здания Верховной рады участвуют в акции протеста
Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии
Эксперты обновили данные о численности населения Земли
Люка Бессона снова обвинили в домогательствах
Кит Харингтон объявил о завершении съемок 8-го сезона «Игры престолов»
Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на чемпионате мира по футболу
Во время Дня поля в Липецкой области прошла Всероссийская конференция аграриев
В Австралии рядом с туристической зоной поймали 600-килограммового крокодила
Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве
Исследование: Расценки на съем квартир в городах-организаторах ЧМ-2018 упали втрое