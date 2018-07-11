2018-07-11T14:33:29+03:00
Политика

Сергей Шойгу: «Любые вопросы можно решать без применения военной силы»

Министр обороны РФ в интервью итальянскому изданию Il Giornale раскрыл аспекты военной политики России и впервые коснулся личной жизни
Виктор БАРАНЕЦ
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Сергей Шойгу отверг вероятность прямого столкновения между Россией и УкраинойСергей Шойгу отверг вероятность прямого столкновения между Россией и УкраинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ВОЕННАЯ ДОКТРИНА:

- Наша военная доктрина ясна. Суть ее - недопущение любых конфликтов. Несмотря на мой пост, я убежден, что любые вопросы можно и нужно решать, избегая использования военной силы.

ОТНОШЕНИЯ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ США:

- Я не раз приглашал коллегу из США - обсудить вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Глава Пентагона оказался не готов к диалогу... Сейчас работает только канал связи между нашими генштабами. Так идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств. Они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами».

КОНФЛИКТ С УКРАИНОЙ:

- Возможности прямой конфронтации между Россией и Украиной не существует. У нас общие корни. Вместе мы пережили самые сложные испытания. Мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой.

ЛИЧНОЕ:

- У меня все родственники по линии мамы проживали на Украине. Меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Убежден, в нашей общей исторической памяти не будет места взаимной вражде.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ:

- Украинские власти уклоняются от выполнения Минских договоренностей. Но именно выполнение этого соглашения позволит исключить ситуации, способной привести к геноциду русского населения...Надеюсь, что Германия и Франция смогут повлиять на Украину для нормализации ситуации на юго-востоке страны»... Украинская сторона обвиняет Россию в агрессивных действиях, используя это как предлог для отказа от переговоров с ДНР и ЛНР. Российская сторона не замешана в конфликте, она только «подталкивает» Киев к выполнению договоренностей».

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА:

- Обвинения в ведении гибридной войны в адрес России начали появляться в американских и британских СМИ после неудачной попытки повторения подобной схемы в Крыму. Мы не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму. Там состоялся референдум, и жители свободно и в присутствии представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией.

КОММЕНТРИЙ ВОЕННОГО ПОЛИТОЛОГА

Американскому презиенту отправден месседж

Андрей Кузьминский, сотрудник Центра анализа международной военной политики:

- Нельзя не обратить внимание на то, что Шойгу дал свое первое интервью иностранному изданию в преддверии саммита Путин-Трамп. Он емко изложил позицию России по ключевым военным вопросам. Это, по сути, предварительный месседж Трампу перед его разговором с Путиным. Причем ни у кого не должно быть и малейших сомнений, что позция Шойгу тождественна позиции Кремля.

Наш министр, отвечая на вопрос о Крыме, выкатил железный аргумент, - он указал на непоследовательность США в признании независимости государств. И привел убийственный по силе логики пример о Косово. После разделения Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких референдумов. При том получило немедленное признание со стороны Вашингтона и Европы после обычного голосования в парламенте.

«Мнения проживающих в Косово сербов и югославской конституции нрикто не учитывал", — подчеркнул министр.

Думаю, что и Путин 16 июля в Хельсински будет использовать этот же «непрошибаемый довод». Тут Трампу нечем будет крыть...

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