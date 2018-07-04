Наряды первых леди: Брижит Макрон похожа на куклу, а образы Мелании подставляют Дональда Трампа

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-04T01:34:44+03:00

Стилисты не в восторге от того, как одевается первая леди Франции Брижит Макрон. Выбирает пиджаки не по размеру - это выглядит карикатурно. Фото: BLAIR GABLE/REUTERS

«КП» вместе с экспертом разбирает успехи и промахи в нарядах первых леди США и Франции

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Американские СМИ снова взъелись на жену президента. Мелания Трамп посетила центр содержания детей мигрантов… в куртке с надписью во всю спину «Мне реально плевать, а вам?» Ее «сестра по статусу» француженка Брижит Макрон подобных проколов пока не допускала, однако достается и ей: дескать, не умеет держаться на публике, носит не пойми что. Почему же первые леди в вопросах моды частенько оказываются на последних местах? Об этом «Комсомолке» рассказала российский стилист Эстер ШЕНКМАН.

Стильные штучки против президента

- Кто впервые придумал использовать костюм в политических целях?

- Роман моды и власти длится не одно столетие. Начался он, наверное, в правление французского «короля-солнце» Людовика XIV. Его первый министр Жан-Батист Кольбер фактически создал национальную индустрию моды. Она превратилась в важную статью экспорта и инструмент «мягкой силы» Парижа на международной арене.

Мелания Трамп не всегда угадывает с нарядом. Например, в центр содержания детей мигрантов она явилась в куртке с надписью «Мне реально плевать. А вам?» Фото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

- В наши дни мода тоже является идеологическим оружием?

- После инаугурации Трампа 20 января 2017 года прошла одна из самых масштабных в американской истории однодневных акций протеста под названием «Марш женщин». Так вот, модная индустрия ее поддержала почти поголовно. Одни бренды закрыли магазины, чтобы сотрудницы могли участвовать в марше. Другие жертвовали всю прибыль, полученную в день акции, для Американского союза защиты гражданских свобод и других общественных организаций, продвигающих «идеи демократии». Да и модные СМИ (те, что пишут о красоте и стиле) освещали инфоповод по полной.

- Ладно бы один Трамп, модельеры и членов его семьи заклевали…

- Да, после выборов-2016 всемирно известные дизайнеры - Том Форд, Марк Джейкобс и другие - отказались одевать его супругу Меланию. Раньше о подобном и речи быть не могло - обшивать первую леди являлось честью. Впрочем, к этой «стачке текстильщиков» присоединились не все. Например, модный дом Dolce & Gabbana продолжает обслуживать Меланию. За что постоянно подвергается критике. Под раздачу попала и дочь магната Иванка Трамп (сама имеющая модный бизнес): крупные торговые сети отказались принимать на продажу линии ее одежды, обуви и ювелирных изделий.

- За что же они Трампов так невзлюбили?

- Почти все дизайнеры считают себя «свободными личностями». Трамп же с его американским патриотизмом в их либеральные ценности не вписывается. Вот и протестуют.

Мишель Обама стоила $14 миллионов

- Почему вообще это важно - в чем ходит Мелания или та же Брижит Макрон?

- Манера одеваться любой первой леди имеет важнейший смысл, далеко выходящий за рамки стиля. Явление это получило название «модная дипломатия».

- Например?

- Вспомните супругу предыдущего президента США Мишель Обаму. Она поддерживала молодых дизайнеров, носила демократичные (проще говоря, дешевые) марки и, невиданное дело, надевала один и тот же наряд по нескольку раз! Чем была близка и понятна простым американцам. Профессор Давид Ермак из Штерновской школы бизнеса при Нью-Йоркском университете даже изучил, влияет ли надетая на Мишель часть одежды на уровень продаж всего бренда. Оказалось, средняя «прибавочная стоимость» благодаря первой леди составила около $14 миллионов.

- Это все хорошо. А конкретные истории успеха?

Мишель Обама отлично подыграла мужу, когда надела во время визита в Индию платье местного дизайнера.Фото: twitter.com

- Однажды Мишель должна была произносить речь о неравенстве и вышла к публике в скромном одеянии ценой около 150 долларов. А в 2010 году для первого визита президентской четы в Индию выбрала наряд от индийского дизайнера Бибху Мохапатры, что вместе с национальными жестами приветствия стало сильным ходом, и переговоры прошли успешно. На фоне мужа, чьи поступки (а чаще бездействие) вызывали немало критики, его безупречно элегантная жена была настоящей народной любимицей.

Прикид Хиллари - привет суфражисткам

- Затем были президентские выборы-2016, где соратница Обамы, кандидатка от демократов Хиллари Клинтон частенько одевалась в белое. Почему?

- Этот ход отсылает к традиционному цвету суфражисток (движение за равноправие женщин на рубеже XIX - XX веков). Поскольку Клинтон в свой кампании делала акцент на «женском вопросе», такая перекличка была абсолютно логичной. И многие сторонники Хиллари также приходили на избирательные участки в белом.

- А Трамп с его красными галстуками?

- Он и тут не изменяет себе. И в помещении, и на улице носит одно и то же: темно-синий костюм - квадратный, совершенно не сидящий по фигуре. Видимо, магнат таким образом хочет выглядеть более массивным, «мужественным». Под костюм надеты белая рубашка и красный галстук. С одной стороны, это цвета американского флага. С другой - тоже отсыл к прошлому. Алый галстук - стиль «сильного мужчины» образца 1980 года, времен другого президента-республиканца, Рональда Рейгана. Тогда Америка, по мнению Трампа, «была великой». И он мечтает это время вернуть.

Хиллари Клинтон часто носит белое - это традиционный цвет движения за равноправие женщин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На шпильках сквозь ураган

- Антипримеры давайте.

- К сожалению, Брижит Макрон, первая леди Франции, да простит она меня, выглядит, как старенькая кукла Барби. «Модный протокол» она почти не соблюдает. Самое очевидное нарушение - голые ноги и мини-юбка выше колена. Не нужно утонченное чувство вкуса, чтобы увидеть, как плохо сидит ее одежда. Госпожа Макрон часто выбирает пиджаки на несколько размеров больше, что делает ее фигуру похожей на шкаф. Утрированные плечи, неправильный силуэт… Все усугубляется еще и инфантильными цветами: ярко-голубым, кричащим розовым. И волосы с кукольной укладкой.

- Вывод?

- Одеваясь просто «для себя», мадам Макрон подставляет мужа на международной арене. Ведь Париж, как я уже говорила, со времен Людовика XIV - столица моды, и наряд первой леди Франции должен такое убеждение укреплять, а не разрушать.

- У Мелании Трамп со стилем, кажется, получше?

- «Модная дипломатия» - не только красота, но и смысл. Помните, в инаугурационной речи президент Трамп сказал: «Мы будем следовать двум простым правилам - покупать американское и нанимать американцев». Однако его супруга поступает ровно наоборот. И отдает предпочтение дорогим заграничным дизайнерам. Кроме итальянцев Dolce & Gabbana, первая леди была замечена в нарядах испанского бренда Delpozo. С точки зрения критиков режима, она просто спонсирует европейскую индустрию, тогда как Трамп, наоборот, закрывает рынок США от зарубежных товаров. Но весь его патриотический пафос это нивелирует.

- У Мелании еще с «Харви» скандал был.

- В 2017 году штат Техас пострадал от разрушительного урагана с таким названием. Мелания прилетела туда… на 12-сантиметровых шпильках от Manolo Blahnik. СМИ назвали ее обувь «самой неподходящей к ситуации». Через пару часов первая леди все же признала ошибку и переобулась… в белоснежные кроссовки. И Мелания одевается так всегда: красиво, дорого, не придавая значения уместности.

Мелания всегда одевается красиво, дорого, не придавая значения уместности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А что ей подошло бы больше?

- Нечто неброское и функциональное. Хотя бы непромокаемые ботинки. Психологи истолковали посыл Мелании так: «Не хочу, чтобы вы смотрели на меня, но приходится выходить в люди и общаться, хотя я стесняюсь». В итоге молодая женщина использует дорогую одежду как броню, этакий модный фасад, который не раскрывает ее внутреннего мира. Американцы смотрят и гадают: а что у этой иностранки (ведь Мелания из Словении) на самом деле на уме? Так имидж Мелании не только не помогает Белому дому, а даже отделяет его обитателей от простых граждан. Что не способствует преодолению внутриполитического кризиса, с которым Трамп столкнулся с первых же дней во власти. Ведь «модная дипломатия», как любое оружие, является обоюдоострой: может возвеличить женщину вместе с ее страной, а может и навредить.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Эстер ШЕНКМАН родилась в 1992 году в России. Окончила Нью-Йоркскую школу дизайна. Сейчас является стилистом в одной из международных отельных сетей, также разрабатывает индивидуальный стиль для частных лиц.