Светлана Лобода: Роды у меня принимали девять человек

СЕГОДНЯ 01:15 2018-07-03T14:14:11+03:00

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В конце мая 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Напомним: у певицы есть 7-летняя дочь Евангелина, отцом которой является бывший муж Светланы хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась 4 года назад. Отцом младшей дочери называли солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна. С ним Лобода познакомилась прошлым летом на фестивале «Жара» в Баку. Сама Светлана это не отрицает и не подтверждает - мол, придет время, узнаете. Рожала артистка в элитном госпитале Cedars-Sinai Medical Center, где стали мамами такие знаменитости, как Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс.

Спустя две недели после родов Лобода уже отправилась в Москву, на вручение премии Муз-ТВ. Прилетела на один день и тут же отчалила к дочери в Америку. В конце лета и осенью у нее запланирован гастрольный тур. Мы поинтересовались у молодой мамы: как она собирается совмещать материнство и карьеру?

- Светлана, вы говорили, что будете кормить малышку грудью. А как вы собираетесь это делать, если у вас впереди тур? С собой ребенка возьмете?

- Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой.

- Почему рожали в Лос-Анджелесе? Чтобы ребенок получил второе гражданство?

- Нет, я планировала улететь в Америку еще до того, как узнала о ребенке, чтобы отдохнуть. А когда поняла, что беременна, это стало дополнительным поводом сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты.

- Кто-то из родственников был при родах?

- В родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно.

- Как старшая дочка отнеслась к рождению малышки?

- Ева без ума от сестры. Она ее ждала, мне кажется, больше всех. Каждый день разговаривала с животиком. Сейчас она каждый день говорит: «Спасибо, мама, что родила мне сестренку» - это так трогательно!