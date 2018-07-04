2018-07-03T11:46:52+03:00
Авто

Средний возраст автовладельца в стране - 36 лет

Нестар совсем «проклятый частный собственник», весьма молодые люди имеют свои машины, и это не натяжка
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
Поделиться:
Интереснее всего то, какие машины предпочитают люди помоложе, а какие - владельцы постарше.Интереснее всего то, какие машины предпочитают люди помоложе, а какие - владельцы постарше.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

163 тысячи анкет автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет перелопатили эксперты агентства «Автостат», чтобы получить такой результат.

Но интереснее не эта средняя величина, а то, какие машины предпочитают люди помоложе, а какие - владельцы постарше. Думаете, у молодых сплошь резвые «японцы» и новомодные «корейцы», а у пенсионеров - дешевые «Жигули» или практичные «Рено»? А вот и нет! Удивительно, но не всегда примерные прикидки совпадают с фактами. Вот проверьте себя, какому возрасту подошли какие марки.

Самые «юные» марки

33 года - Infiniti и BMW

34 года - Honda, Mazda, Subaru

35 лет - Toyota, LADA, Audi

Самые «пожилые» марки

39 лет - Renault, Suzuki, Land Rover, Chery, Lifan

40 лет - FIAT и Jeep

41 год - SsangYong и Great Wall

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Юрист: Решение СПЧ по долгу СССР в России могут признать недействительными
В Сирии ликвидировали сына главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Английские болельщики отмыли надпись своего соотечественника с памятника Федору Черенкову
Встреча Лаврова и Помпео до саммита глав США и России не запланирована
Футболисты сборной Англии вышли в четвертьфинал чемпионата мира, впервые в истории победив в серии пенальти
Глава РКК «Энергия» подал в отставку
Клиенты «Натали Турс» столкнулись с проблемами с проживанием в Турции и на Кубе
Мария Шарапова завершила выступления на "Уимблдоне", проиграв россиянке в первой же игре
Посольство РФ: Данные по делу Скрипалей распространяют через вбросы в СМИ
Матч Колумбия - Англия: основное время матча завершилось вничью 1:1
Кот влез в панораму Google Maps в Риме и стал знаменитостью
Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт
Биньямин Нетаньяху встретится с Владимиром Путиным 11 июля
Первый тайм матча Колумбия - Англия на ЧМ-2018 завершился вничью 0:0
Похороны Леонида Кравченко пройдут 5 июля в Москве
Додон планирует встретиться с Путиным в Москве в середине июля
«Все продавать»: в Верховной раде предложили «залить Россию водкой»
Матч Колумбия - Англия: Хамес Родригес не попал в стартовый состав колумбийцев