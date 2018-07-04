Средний возраст автовладельца в стране - 36 лет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-03T11:46:52+03:00

Нестар совсем «проклятый частный собственник», весьма молодые люди имеют свои машины, и это не натяжка

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163 тысячи анкет автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет перелопатили эксперты агентства «Автостат», чтобы получить такой результат.

Но интереснее не эта средняя величина, а то, какие машины предпочитают люди помоложе, а какие - владельцы постарше. Думаете, у молодых сплошь резвые «японцы» и новомодные «корейцы», а у пенсионеров - дешевые «Жигули» или практичные «Рено»? А вот и нет! Удивительно, но не всегда примерные прикидки совпадают с фактами. Вот проверьте себя, какому возрасту подошли какие марки.

Самые «юные» марки

33 года - Infiniti и BMW

34 года - Honda, Mazda, Subaru

35 лет - Toyota, LADA, Audi

Самые «пожилые» марки

39 лет - Renault, Suzuki, Land Rover, Chery, Lifan

40 лет - FIAT и Jeep

41 год - SsangYong и Great Wall