Средний возраст автовладельца в стране - 36 лет
163 тысячи анкет автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет перелопатили эксперты агентства «Автостат», чтобы получить такой результат.
Но интереснее не эта средняя величина, а то, какие машины предпочитают люди помоложе, а какие - владельцы постарше. Думаете, у молодых сплошь резвые «японцы» и новомодные «корейцы», а у пенсионеров - дешевые «Жигули» или практичные «Рено»? А вот и нет! Удивительно, но не всегда примерные прикидки совпадают с фактами. Вот проверьте себя, какому возрасту подошли какие марки.
Самые «юные» марки
33 года - Infiniti и BMW
34 года - Honda, Mazda, Subaru
35 лет - Toyota, LADA, Audi
Самые «пожилые» марки
39 лет - Renault, Suzuki, Land Rover, Chery, Lifan
40 лет - FIAT и Jeep
41 год - SsangYong и Great Wall