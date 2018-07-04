Не спешите прощаться с техпаспортом

СЕГОДНЯ 01:21 2018-07-03T11:49:38+03:00

ПТС - это самый главный документ на машину, он в обязательном порядке требуется при продаже или покупке автомобиля или мотоцикла. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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Рано еще складывать из «простыней» бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) самолетики - нынешние бумажки еще остаются в ходу.

- На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение продлить до 1 ноября 2019 года наряду с оформлением электронных паспортов возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза, - сообщили в фирме «Электронный паспорт», которую создала Государственная корпорация «Ростех» для перехода на электронные документы.

ПТС - это самый главный документ на машину, он в обязательном порядке требуется при продаже или покупке автомобиля или мотоцикла. Еще летом прошлого года было запланировано прекращение выдачи бумажных пэтээсок и замена их электронными документами ЭПТС в специальной защищенной базе данных. Тогда сказали, что Россия готова, но соседи - нет, поэтому еще годик придется подождать. Но и в грядущем июле прекращения выдачи бумажных бланков не предвидится.

Объяснение снова то же самое: «Предоставление возможности госорганам государств - членов ЕАЭС завершить работы по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили». А в России система уже давно протестирована, необходимое законодательство имеется, автозаводы готовы присоединиться к электронному документированию хоть в июне. И все же придется подождать.

Эксперты говорят, что в деле оформления машин только в интернете есть проблемные места, в частности, необязательность указания персональных данных владельца. Вот пример: новая машина еще ни разу не была зарегистрирована в ГИБДД, ее только что кто-то купил, но ее по-быстрому угнали, злоумышленники тут же написали липовый договор купли-продажи, который теперь является основным документом о праве собственности, и поехали к гаишникам для постановки на учет. Все, машина оказалась в чужих руках. А при наличии бумажного ПТС с прописанной информацией о собственнике законному владельцу лучше спится.

СПРАВКА «КП»

ЕПТС отличается не только отсутствием бумажного бланка, но и объемом информации о машине. В него, помимо привычных сведений о собственниках, можно вносить информацию о пробеге, проведении техобслуживания и количестве ДТП, сведения о страховых полисах и т. д., а покупатель такой машины с рук мог бы за небольшую плату распечатать сведения о машине (кроме персональных данных владельцев) и получить о ней достоверную информацию.